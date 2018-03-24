В Україні стартують нові правила медобслуговування: що потрібно знати кожному

В Україні 2 квітня стартує національна кампанія "Лікар для кожної сім'ї", під час якої кожен громадянин отримає можливість вибрати лікаря первинної ланки і укласти з ним декларацію про обслуговування.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, передає "Укрінформ" .

"Це значить підписати декларацію про вибір з сімейними лікарями, дільничними терапевтами та педіатрами. Це фактично форма заяви про те, що ми вибрали того чи іншого лікаря. За допомогою цієї декларації ми повідомляємо, що вибрали саме такого лікаря і саме таку медустанову. Інформація про наш вибір потрапляє в електронну систему охорони здоров'я і в липні кошти платників податків підуть саме за нас, саме в цей заклад, саме до того лікаря, кому ви довірили своє здоров'я. Це і є принцип гроші за пацієнтом ", - сказав він.

Що потрібно для укладення декларації:

1. Вибрати за власними критеріями медустанову і лікаря.

2. Переконатися, що медичний заклад підключено до електронної системи охорони здоров'я. У такого закладу на видному місці повинна бути спеціальна позначка "Тут можна вибрати свого лікаря".

3. З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон. Якщо потрібно підписати декларацію за дитину до 14 років, необхідно також свідоцтво про народження. Декларацію за дитину підписує один з батьків.

4. Звернутися в реєстратуру і повідомити про намір укласти декларацію. Або під час прийому повідомити про це лікаря.

5. Уповноважений працівник медустанови введе дані пацієнта в електронну систему. На мобільний телефон має надійти смс-повідомлення з кодом, який потрібно повідомити працівнику медустанови.

6. З електронної системи працівник медустанови повинен роздрукувати декларацію. Необхідно перевірити дані і підписати декларацію в двох примірниках, один з яких забирає пацієнт, другий залишається в медичній установі.

7. Працівник медзакладу підтверджує декларацію електронним підписом і відправляє в електронну систему.

Заступник міністра також повідомив, що з часом буде надана можливість пацієнтам безпосередньо укладати декларації з лікарем через систему e-health, але для цього потрібен буде цифровий підпис.

Він також зазначив, що кінцевого терміну укладення декларацій про надання первинної медичної допомоги немає. Це можна зробити, починаючи з 2 квітня в будь-який зручний для громадянина час.

Як повідомляв "Обозреватель", з 1 квітня терапевти, педіатри та сімейні лікарі будуть приймати пацієнтів тільки після підписання меморандуму. Для цих цілей створили спеціальну організацію - Національну службу здоров'я з бюджетом у 8,2 млрд грн.

Раніше у Верховній Раді заявили, що необхідно змінити порядок розподілу коштів для лікування тяжкохворих в Україні, щоб зменшити кількість смертей.