В Україні рентген, УЗД та частина аналізів стануть безкоштовними: що відомо

В Україні в цьому році вводиться програма, яка передбачає безкоштовні медичні процедури.

Програму "Безкоштовна діагностика" Кабінет міністрів запроваджує з 1 липня 2019 року, повідомив у Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Програма "Безкоштовна діагностика" включає 54 види обстежень. Серед них 20 аналізів, шість годин УЗД, чотири види біопсії, мамографія, п'ять годин рентгенівського знімка, операція одного дня та інше", — розповів чиновник.

Гройсман наголосив, що всі аналізи та обстеження пацієнт може отримати абсолютно безкоштовно, якщо на них його направив особистий лікар. Всього на дану програму в держбюджеті на 2019 рік закладено 2 млрд грн.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні з 1 січня цього року українці можуть повертати в аптеки неякісні ліки. Після перевірки цілісності препарату фармацевтом аптека зобов'язана повернути повну вартість товару.

Однак, щоб повернути ліки назад, вони мають бути визнані неякісними Держлікслужбою. Також для повернення треба мати товарний чек.

Крім того, народні депутати хочуть дозволити продаж крові українців за кордон. У Верховній Раді зареєстрували проект закону, який прописує кілька причин для вивезення крові в інші країни.

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