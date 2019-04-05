В Україні задумали оголосити "війну" раку: що зміниться і кого торкнеться

В Україні вже з 2020 року можуть впровадити систему державного страхування для людей, які захворіли онкологією. В уряді впевнені, що політика державної допомоги суттєво посилить боротьбу з раком. Також нововведення стосуватиметься і тих, хто перебуває в зоні ризику.

Що це означає і хто може розраховувати на допомогу держави — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

В Україні запропонували створити систему державного страхування онкохворих. Їм можуть оплачувати лікування за рахунок держави;

У нашій країні більше 1 мільйона людей хворі на онкологію. І це значно більше, ніж в інших країнах світу.

Лікарі-онкологи позитивно оцінюють таку ідею. Поки деталей немає, але якщо міністерство зможе виробити механізм, то можна буде врятувати тисячі людей.

В чому суть

На засіданні Кабінету міністрів України від 3 квітня прем'єр Володимир Гройсман анонсував у 2020 році запуск державної системи страхування від онкологічних захворювань.

"Я вважаю, що з 2020 року потрібно впровадити механізм гарантування людині, якщо, не дай Бог, щось трапилося, отримати необхідне фінансування на лікування. Можливо, через механізми державного страхування", — повідомив Гройсман. Детальнішу інформацію про це прем'єр не озвучив.

Така позиція Кабміну багато в чому пов'язана з жахливою статистикою онкозахворювань в Україні. Кожен шостий мешканець країни помирає від онкології, що в середньому становить приблизно 85 тисяч осіб на рік.

За даними лікаря-онколога Антона Шкіряка, загалом в Україні рак діагностували в 1,2 млн осіб. У 2017 році доступ до лікування онкологічної патології мали 67% зі 100%. Водночас є регіони, де 91% хворих дізналися, що у них рак, тільки на III-IV стадії.

Значною мірою це пов'язане як із недоступністю якісної медичної допомоги, її високою вартістю, так і зі слабкою профілактичною роботою українців і вітчизняних лікарів. Частково цими питаннями вже займається профільне Міністерство охорони здоров'я.

Під час того самого засідання Кабміну глава відомства Уляна Супрун нагадала, що в Україні в 2019 році особлива увага приділена програмі "Безкоштовна діагностика".

Так, сімейні лікарі зможуть направляти своїх пацієнтів на скринінгові тести на рак.

"Цього літа ми з урядом розвиватимемо програму "Безкоштовна діагностика", будуть додаткові тести щодо раннього виявлення", — підкреслила Супрун.

Що думають експерти

Опитані OBOZREVATEL фахівці зійшлися на думці, що ідея із держстрахуванням у цілому позитивна. Такий досвід використовують у багатьох європейських державах. Головне — знайти достатнє фінансування.

"В європейських країнах модель державного страхування існує. У нас на 1 мільйон онкологічних хворих, які перебувають на обліку, потрібні великі гроші. Якщо уряд має їх, то вводити таку систему потрібно, без сумніву", — вважає доктор медичних наук, професор Валерій Чешук.

Детальніше процес державної підтримки онкохворих описує онколог-гінеколог, Національний представник європейської коаліції проти раку Галина Майструк.

За її словами, міністерство має підійти до питання комплексно і вирішити одразу декілька завдань:

Визначити перелік ліків, які будуть підпадати під дію програми страхування;

Опрацювати той перелік хвороб, які підпадатимуть під дію програми (є різні види онкологій, а також ступені хвороби;

Підготувати систему профілактики для українців, щоб мінімізувати кількість онкохворих.

"Зараз проблема з препаратами. Сьогодні профільне міністерство вирішує проблему з лікарськими засобами через залучення міжнародних організацій, закупівлі йдуть через них. Введена також система, завдяки якій пацієнти бачать ті препарати на сайті своєї лікарні. Проте, недофінансування галузі на обличчя і запити людей набагато більші. Потрібно враховувати, що ми країна з лімітованими ресурсами, тому міністерство в рамках реформи займається первинною допомогою, а до 2020 року буде створений механізм підходу до онкохворих", — вважає Майструк.

Окрему увагу варто приділити і так званим груп ризику. Важливо провести межу між визначеннями і чітко зрозуміти, хто саме повинен потрапити під дію програми.

Варто зазначити, що система державного страхування популярна і в інших країнах. У Франції, наприклад, держстрахування є обов'язковим для більшості населення. А житель Німеччини, крім держстрахування, також має можливість вибрати між 150 приватними фірмами.

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