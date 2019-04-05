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/Онкологія

Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
ЖурналістВсі статті автора

В Україні задумали оголосити "війну" раку: що зміниться і кого торкнеться

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В Україні вже з 2020 року можуть впровадити систему державного страхування для людей, які захворіли онкологією. В уряді впевнені, що політика державної допомоги суттєво посилить боротьбу з раком. Також нововведення стосуватиметься і тих, хто перебуває в зоні ризику.

Що це означає і хто може розраховувати на допомогу держави — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

  • В Україні запропонували створити систему державного страхування онкохворих. Їм можуть оплачувати лікування за рахунок держави;

  • У нашій країні більше 1 мільйона людей хворі на онкологію. І це значно більше, ніж в інших країнах світу.

  • Лікарі-онкологи позитивно оцінюють таку ідею. Поки деталей немає, але якщо міністерство зможе виробити механізм, то можна буде врятувати тисячі людей.

В чому суть

На засіданні Кабінету міністрів України від 3 квітня прем'єр Володимир Гройсман анонсував у 2020 році запуск державної системи страхування від онкологічних захворювань.

"Я вважаю, що з 2020 року потрібно впровадити механізм гарантування людині, якщо, не дай Бог, щось трапилося, отримати необхідне фінансування на лікування. Можливо, через механізми державного страхування", повідомив Гройсман. Детальнішу інформацію про це прем'єр не озвучив.

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Така позиція Кабміну багато в чому пов'язана з жахливою статистикою онкозахворювань в Україні. Кожен шостий мешканець країни помирає від онкології, що в середньому становить приблизно 85 тисяч осіб на рік.

За даними лікаря-онколога Антона Шкіряка, загалом в Україні рак діагностували в 1,2 млн осіб. У 2017 році доступ до лікування онкологічної патології мали 67% зі 100%. Водночас є регіони, де 91% хворих дізналися, що у них рак, тільки на III-IV стадії.

В Україні задумали оголосити "війну" раку: що зміниться і кого торкнеться

Значною мірою це пов'язане як із недоступністю якісної медичної допомоги, її високою вартістю, так і зі слабкою профілактичною роботою українців і вітчизняних лікарів. Частково цими питаннями вже займається профільне Міністерство охорони здоров'я.

Під час того самого засідання Кабміну глава відомства Уляна Супрун нагадала, що в Україні в 2019 році особлива увага приділена програмі "Безкоштовна діагностика".

Так, сімейні лікарі зможуть направляти своїх пацієнтів на скринінгові тести на рак.

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"Цього літа ми з урядом розвиватимемо програму "Безкоштовна діагностика", будуть додаткові тести щодо раннього виявлення", підкреслила Супрун.

Що думають експерти

Опитані OBOZREVATEL фахівці зійшлися на думці, що ідея із держстрахуванням у цілому позитивна. Такий досвід використовують у багатьох європейських державах. Головне знайти достатнє фінансування.

"В європейських країнах модель державного страхування існує. У нас на 1 мільйон онкологічних хворих, які перебувають на обліку, потрібні великі гроші. Якщо уряд має їх, то вводити таку систему потрібно, без сумніву", вважає доктор медичних наук, професор Валерій Чешук.

В Україні задумали оголосити "війну" раку: що зміниться і кого торкнеться
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Детальніше процес державної підтримки онкохворих описує онколог-гінеколог, Національний представник європейської коаліції проти раку Галина Майструк.

За її словами, міністерство має підійти до питання комплексно і вирішити одразу декілька завдань:

  • Визначити перелік ліків, які будуть підпадати під дію програми страхування;

  • Опрацювати той перелік хвороб, які підпадатимуть під дію програми (є різні види онкологій, а також ступені хвороби;

  • Підготувати систему профілактики для українців, щоб мінімізувати кількість онкохворих.

"Зараз проблема з препаратами. Сьогодні профільне міністерство вирішує проблему з лікарськими засобами через залучення міжнародних організацій, закупівлі йдуть через них. Введена також система, завдяки якій пацієнти бачать ті препарати на сайті своєї лікарні. Проте, недофінансування галузі на обличчя і запити людей набагато більші. Потрібно враховувати, що ми країна з лімітованими ресурсами, тому міністерство в рамках реформи займається первинною допомогою, а до 2020 року буде створений механізм підходу до онкохворих", вважає Майструк.

В Україні задумали оголосити "війну" раку: що зміниться і кого торкнеться
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Окрему увагу варто приділити і так званим груп ризику. Важливо провести межу між визначеннями і чітко зрозуміти, хто саме повинен потрапити під дію програми.

Варто зазначити, що система державного страхування популярна і в інших країнах. У Франції, наприклад, держстрахування є обов'язковим для більшості населення. А житель Німеччини, крім держстрахування, також має можливість вибрати між 150 приватними фірмами.

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Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Боротьба з онкологією
Місце
Україна
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Иванов Дмитрий
"В Украине задумали объявить "войну" раку: что изменится и кого коснется". Правильный ответ: ничего не изменится, коснется лохлов, платящих налоги
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