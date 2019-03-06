В Україні популярні презервативи опинилися поза законом

В Україні були виявлені кілька небезпечних партій бракованих презервативів Durex RealFeel, які повинні були знищити.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"Представник виробника презервативів Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Великобританія з метою контролю своєї продукції придбав виріб свого бренду в інтернеті під номерами партій, які раніше були не допущені в обіг і вважалися знищеними", – йдеться в повідомленні.

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ura.ru

Йдеться про "Презервативи латексні з силіконовою змазкою Durex RealFeel (натуральні відчуття), 3 шт. і 12 шт." партії №: 1000433147, 1000494067, 1000474803.

Відзначається, що зазначені партії не відповідають вимогам технічних регламентів до медичних виробів, через що не отримали дозволу на продаж, проте все ж з'явилися в незаконний спосіб на ринку України.

Із метою захисту споживачів компанія-представник виробника звернулася до правоохоронних органів України. Зі свого боку, Держлікслужба вживає всіх необхідних заходів згідно з чинним законодавством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні дозволили повертати браковані ліки в аптеках.

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