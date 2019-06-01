В Україні підробляли найпопулярніші ліки від раку: що відомо

В Україні зловили шахраїв, які займалися фальсифікацією ліків для онкохворих.

У ході обшуків у них вилучили підроблені медикаменти на мільйони гривень, повідомляє прес-служба ГПУ. Йдеться про онкопрепарат Keytruda (виробник США і Австрія), який є інноваційним методом лікування 15 видів раку.

Зловмисники налагодили незаконне виробництво і подальшу реалізацію на території України і за її межами. Були також залучені і іноземці.

Прес-служба ГПУ

"Після документування факту незаконної реалізації 6 флаконів фальсифікованого лікарського засобу Keytruda на суму 7 тис. доларів троє осіб були затримані у порядку ст. 208 КПК України", – сказано в повідомленні.

Першочергові слідчі дії, за результатами яких особам буде повідомлено про підозру, і проведення обшуків тривають.

Прес-служба ГПУ

Прес-служба ГПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українському Дніпрі біля 70 онкохворих лікують за технологією нобелівських лауреатів Джеймса Еллісона та Тасуку Хондзе. Йдеться про імунотерапію.

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