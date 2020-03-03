Україну заполонили небезпечні ліки

В Україні правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке три роки підробляло дорогі ліки. У банду входили громадяни Росії, Азербайджану та Індії. Їх доходи обчислювалися мільйонами. Такі гроші вони вкладали в нерухомість.

Це одне з найбільших угруповань за останній час. Однак далеко не вперше в нашій країні викривають "чорних фармацевтів". Ці люди не гребують навіть підробкою препаратів для онкологічно хворих людей.

Детальніше про те, як підробляють ліки, масштаби фальсифікації і про те, де не варто їх купувати – в матеріалі OBOZREVATEL.

Фальсифікатори свій бізнес почали з покупки оригінального препарату і друку підробленої упаковки

Постраждали 45 іноземних фармакологічних компаній

Таблетки виготовляли в підпільному цеху Полтавської області, а потім поширювали в сусідні обасті

Фальсифікати призначав приватний лікар важко хворій жінці.

Боротися з підробкою збираються за допомогою кодів

Стали мільйонерами

У Києві правоохоронці розслідують діяльність одного з найбільших в Україні угруповань, яке виготовляло і збувало фальшиві ліки майже три роки. Починали "чорні фармацевти" так: у 2017 вони купили в Німеччині оригінальний препарат "Кітруда" (призначений для лікування злоякісних пухлин, а вартість одного флакона – 89 тис. грн.). У друкарні надрукували точну копію упаковки, флакони і кришки, які зовні схожі на оригінальні, придбали в Україні та Китаї. А потім через інтернет продали всю партію підробки.

Єдиною візуальною відмінністю від оригіналу, як потім встановлять експерти, була помилка в одній букві на упаковці. "У пояснювальному тексті про умови зберігання медичного препарату був напис німецькою мовою "werden". А на виготовлених в Україні коробках від медичного препарату це слово написано, як "warden". Але покупці цього не знали. Склад дорогих препаратів, судячи з даних Київського НДІ судових експертиз та лабораторії виробника, є фальсифікованим.

Після цього ділки зайнялися "виробництвом" інших дорогих ліків. При обшуку силовики знайшли надруковані етикетки, бірки й упаковки препаратів Соліріс (1 флакон коштує €5,9 тис.), Алкеран (2,3 тис. грн.), Авегра (3,4 тис. грн.) та інші дуже дорогі препарати.

Cклад фальшивих препаратів

Виготовляли, фасували та пакували підробки фігуранти справи у себе вдома і в офісах. Один із них – приміщення відомого благодійного фонду в Києві, який допомагав бійцям АТО. А щоб легалізувати мільйонні доходи, учасники угруповання зареєстрували на себе і родичів з десяток фірм у Києві, Чернігові, Полтаві, Чехії та Німеччині. Всі вони імітували господарську діяльність і нібито приносили дохід.

Потерпілі – 45 компаній

Масштаби "підробного бізнесу" просто вражають. За даними партнера адвокатської компанії "Правовий альянс" Іллі Костіна, правоохоронці вилучили 164 позиції лікарських засобів, 3 тис. одиниць упаковок. А від дій українських фальсифікаторів постраждало 45 іноземних компаній.

"За попередньою оцінкою, всього 20% фальсифікованих ліків поширювали на території України, 80% – поставлялося на територію інших країн. Основними каналами поширення фальсифікату були інтернет-сайти, сторінки в Фейсбук, акаунти в Інстаграм, деякі поодинокі аптеки, а також лікарі", – кажуть у юридичній компанії "Правовий альянс".

Підробки продавали в 18 країнах – ЄС, Азії, Близького Сходу і США. До слова, двох фігурантів злочину затримали у США півроку тому – туди українці поїхали реалізовувати виготовлені ними фальсифікати.

Покупців знаходили в Європі, Азії та США

Зараз потерпілими в справі є тільки фармкомпанії. А ось хворі, які купували підроблені препарати, йти до правоохоронців не поспішають.

"У деяких людей дуже важкі стадії онкозахворювання. І їм уже не до процесуальних статусів. Також, це та категорія кримінальних проваджень, де встановити потерпілого без відстеження клінічної картини неможливо. А лікарі найчастіше не хочуть співпрацювати, тому що вони не мають права без документів вводити пацієнтам цей препарат. Але вводять, тому що пацієнти їх дуже просять", – уточнив адвокат юридичної компанії "Правовий альянс" Ілля Костін.

Підробки всюди

Але це не єдине розслідування, яке розпочали правоохоронці. У Лубнах Полтавської області співробітники СБУ і прокуратури "накрили" мережу "фармацевтів", які спеціалізувалися на підробці доступних ліків.

"Фігуранти виготовляли відомі ліки, таблетки, які ми всі купуємо в аптеках. А продукцію реалізовували не тільки у Полтавській області, а й в сусідніх областях", – розповіли нам подробиці в прокуратурі Полтавської області.

СБУ накрила підпільний склад із фальшивими ліками

У підозрюваних було обладнано масштабне виробництво: цех із виробництва фальсифікованих ліків, де зберігалися інгредієнти і чорнові записи. Підробкою труїли українців – збували пігулки через мережу підконтрольних аптек. Причому, не тільки в Полтавській області, а й в інших областях.

До цього, в січні у Харківській області правоохоронці викрили лабораторію, яка виробляла фальсифіковані нейростимулятори.

"Через розгалужену мережу знайомих фармацевтів і аптечні мережі препарати збувалися на території Київської, Одеської, Львівської та інших областей, а також через інтернет. Вартість однієї упаковки підробленого препарату становила від 10 тис. гривень. За попередніми оцінками щомісяця зловмисники реалізовували ліки на сотні тисяч гривень", – розповіли в СБУ.

Через аптечну мережу поширювали підробки

Лікарі та лікарні мають частку?

Ще один випадок стався в Харкові – там молодій жінці діагностували рак молочної залози. Їй порадили звернутися до фахівця, який вів приватний прийом пацієнтів у міській лікарні №17. Він розповів, що володіє приватною хімічною лабораторією, створив ліки від раку, але вони дуже дорогі – $1 тис. за тюбик.

"І через рік ви повністю позбудетеся від хвороби. Але інших препаратів вживати не можна, і лікарям про мій метод теж не варто розповідати", – запевнив лікар. "Лікування" харків'янки обійшлося в $32 тис. Але в 2019 жінка померла, у неї залишилися чоловік і двоє дочок. Чоловік відніс у лабораторію препарати, які залишилися після смерті дружини. Всі вони виявилися звичайними амінокислотами.

Підроблені ліки призначили в лікарні

У Вінниці відбулася аналогічна історія – там судять місцеву жительку О., яка продавала пацієнтам Подільського регіонального центру онкології протипухлинний препарат "Реддітукс". Вартість однієї упаковки – 12,5 тис. грн. Але він виявився підробленим. Фірма-виробник Dr.Reddy's Laboratories Ltd уже повідомила, що не виготовляла цей препарат ні для однієї країни світу.

При цьому, під час розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачена "працювала" не сама, а в змові з лікарями-онкологами з відділення хіміотерапії. Препарати, які "призначали хворим" завозилися з Росії, Туреччини і країн Азії контрабандою. Зараз у справі про продаж підроблених ліків судять тільки вінничанку – лікарі в справі не згадуються.

Ще одну справу розслідують зараз співробітники СБУ – через мережу аптек та кур'єрську доставку в Києві реалізовували підроблені ліки, які призначають при порушенні функцій центральної нервової системи. Етикетки, встановили силовики, друкували в Херсоні. А Держлікслужба підтвердила, що це фальсифікат.

Продавали "пустушки" для важко хворих людей

Схему, як збагатитися за допомогою медичного спирту, придумав житель Дніпра. Він розливав рідину невідомого походження у флакони і продавав їх у держустанови. Встановлено, що тільки за 4 місяці 2019 одна з фірм реалізувала 870 тис. флаконів підробленого спирту.

Тестують ліки з кодами

Експерти називають різні дані про масштаби фальсифікату в Україні. Як аргумент наводять дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Там порахували, що кожен десятий продукт медичного призначення в країнах, що розвиваються є некондиційним або фальсифікованим.

"Є офіційні дані по Україні – їх публікує МОЗ та Держлікслужба, яка займається контролем за лікарськими засобами. І згідно з їхніми даними, рівень фальсифікату – це 1,5-2%", – пояснює директор асоціації професійних аптек України Володимир Руденко.

Рівень підроблених ліків - 1-2%

А що стосується даних ВООЗ, то мова йде про лікарські препарати, які продають через інтернет, уточнює Руденко. "І в деяких країнах масштаби підробок можуть досягати 50%. Але у нас в Україні такого немає", – уточнює експерт.

Система якості у нас у країні працює на належному рівні. Тепер же в країні вводять систему верифікації – 2D-кодування ліків, яка з лютого 2019 діє у всіх європейських країнах.

До кінця 2020 року в Україні будуть ставити 2D-коди на кожен препарат made-in-china.com

"Не на кожній партії або серії, як зараз, а на кожній упаковці, буде індивідуальний код. І в такий спосіб можна буде відстежити всю дорогу від виробника – до кінцевого споживача. Можна буде точно знати, ким цей препарат вироблений і що цей лікарський засіб відповідає всім параметрам, які заявлені виробником", – пояснив нам Руденко.

В Україні якраз зараз тестують пілотний проєкт, а серед добровольців – виробники та аптеки. А в кінці вже цього року Кабмін планує запустити систему кодування в країні.

"Ми тільки на початку шляху, Європа до цього йшла не один рік, готувалися заводи й аптеки. І такі речі не можуть впроваджуватися помахом чарівної палички. Але шанси, що запрацює до кінця року, у нас є", – уточнив експерт.

Як не купити фальшивку

Одним із важливих запобіжників від підробки є фіскальний чек, який покупець у будь-якому випадку отримає в аптеці. Цей чек позначає, що товар надійшов в аптеку легально. Це дозволить у разі будь-яких підозр захистити в першу чергу себе – поскаржитися до контролюючих органів або суду.

Вимагайте в аптеці чек і сертифікат

"Також у кожній легальній аптеці на вимогу клієнта видадуть сертифікат якості на ліки, що вони легально зроблені. В інтернеті людина не отримає ні того, ні іншого. Якщо ж в аптеці не можуть надати необхідну інформацію або видати чек, то моя рекомендація – розвернутися і піти. У такому випадку потрібно зайти в іншу аптеку, що розташована поруч", – уточнив Руденко.

Сьогодні в Україні достатня кількість аптечних кіосків. Але препарати варто купувати там, де оформлений куточок споживача, є інформація – хто власник, копія ліцензії і куди дзвонити у разі конфліктних ситуацій.

Тури за ліками

При цьому, як виявилося, в Україні популярні тури за таблетками. Наприклад, агентство гарячих путівок "Колібрі" з Єнакієвого (розташоване на непідконтрольній Україні території) кличе клієнтів у Єгипет за ліками.

Кличуть в Єгипет по дешеві таблетки

"Поряд із сувенірами й іншими покупками, які туристи привозять із сонячного Єгипту, ліки зараз займають далеко не останнє, а іноді й перше, місце серед усіх "сувенірів", привезених з курорту. Єгипетські ліки зарекомендували себе як препарати відмінної якості. Кращі за аналоги, які продаються у нас, та ще і значно дешевше", – пише агентство і публікує інструкцію про способи оплати та аптечні мережі.

Так у Києві продають ліки з Єгипту

Але, якщо на непідконтрольних територіях з медикаментами дійсно все може бути погано, то виявилося, що і в Києві процвітає подібна торгівля. Наприклад, Володимир С. у групі "Бортничі" опублікував у соцмережах фото препаратів, акуратно розкладених на рушниках. Написав, що всі вітаміни і ліки – з Єгипту. Нібито в цій країні за фальсифікацію медпрепаратів загрожує смертна кара. Тому якість – відмінна. Судячи з коментарів, кияни активно і не вперше купують "єгипетські препарати" у підприємливого Володимира.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал