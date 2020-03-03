Україну заполонили небезпечні ліки

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/ Новини здоров'я

Євгенія Іванова
Євгенія Іванова
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В Україні накрили масштабну схему продажу фальшивих ліків: як збували крейду

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В Україні правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке три роки підробляло дорогі ліки. У банду входили громадяни Росії, Азербайджану та Індії. Їх доходи обчислювалися мільйонами. Такі гроші вони вкладали в нерухомість.

Це одне з найбільших угруповань за останній час. Однак далеко не вперше в нашій країні викривають "чорних фармацевтів". Ці люди не гребують навіть підробкою препаратів для онкологічно хворих людей.

Детальніше про те, як підробляють ліки, масштаби фальсифікації і про те, де не варто їх купувати – в матеріалі OBOZREVATEL.

  • Фальсифікатори свій бізнес почали з покупки оригінального препарату і друку підробленої упаковки

  • Постраждали 45 іноземних фармакологічних компаній

  • Таблетки виготовляли в підпільному цеху Полтавської області, а потім поширювали в сусідні обасті

  • Фальсифікати призначав приватний лікар важко хворій жінці.

  • Боротися з підробкою збираються за допомогою кодів

Стали мільйонерами

У Києві правоохоронці розслідують діяльність одного з найбільших в Україні угруповань, яке виготовляло і збувало фальшиві ліки майже три роки. Починали "чорні фармацевти" так: у 2017 вони купили в Німеччині оригінальний препарат "Кітруда" (призначений для лікування злоякісних пухлин, а вартість одного флакона – 89 тис. грн.). У друкарні надрукували точну копію упаковки, флакони і кришки, які зовні схожі на оригінальні, придбали в Україні та Китаї. А потім через інтернет продали всю партію підробки.

Єдиною візуальною відмінністю від оригіналу, як потім встановлять експерти, була помилка в одній букві на упаковці. "У пояснювальному тексті про умови зберігання медичного препарату був напис німецькою мовою "werden". А на виготовлених в Україні коробках від медичного препарату це слово написано, як "warden". Але покупці цього не знали. Склад дорогих препаратів, судячи з даних Київського НДІ судових експертиз та лабораторії виробника, є фальсифікованим.

Після цього ділки зайнялися "виробництвом" інших дорогих ліків. При обшуку силовики знайшли надруковані етикетки, бірки й упаковки препаратів Соліріс (1 флакон коштує €5,9 тис.), Алкеран (2,3 тис. грн.), Авегра (3,4 тис. грн.) та інші дуже дорогі препарати.

Cклад фальшивих препаратів

Cклад фальшивих препаратів

Виготовляли, фасували та пакували підробки фігуранти справи у себе вдома і в офісах. Один із них – приміщення відомого благодійного фонду в Києві, який допомагав бійцям АТО. А щоб легалізувати мільйонні доходи, учасники угруповання зареєстрували на себе і родичів з десяток фірм у Києві, Чернігові, Полтаві, Чехії та Німеччині. Всі вони імітували господарську діяльність і нібито приносили дохід.

Потерпілі – 45 компаній

Масштаби "підробного бізнесу" просто вражають. За даними партнера адвокатської компанії "Правовий альянс" Іллі Костіна, правоохоронці вилучили 164 позиції лікарських засобів, 3 тис. одиниць упаковок. А від дій українських фальсифікаторів постраждало 45 іноземних компаній.

"За попередньою оцінкою, всього 20% фальсифікованих ліків поширювали на території України, 80% – поставлялося на територію інших країн. Основними каналами поширення фальсифікату були інтернет-сайти, сторінки в Фейсбук, акаунти в Інстаграм, деякі поодинокі аптеки, а також лікарі", – кажуть у юридичній компанії "Правовий альянс".

Підробки продавали в 18 країнах – ЄС, Азії, Близького Сходу і США. До слова, двох фігурантів злочину затримали у США півроку тому – туди українці поїхали реалізовувати виготовлені ними фальсифікати.

Покупців знаходили в Європі, Азії та США

Покупців знаходили в Європі, Азії та США

Зараз потерпілими в справі є тільки фармкомпанії. А ось хворі, які купували підроблені препарати, йти до правоохоронців не поспішають.

"У деяких людей дуже важкі стадії онкозахворювання. І їм уже не до процесуальних статусів. Також, це та категорія кримінальних проваджень, де встановити потерпілого без відстеження клінічної картини неможливо. А лікарі найчастіше не хочуть співпрацювати, тому що вони не мають права без документів вводити пацієнтам цей препарат. Але вводять, тому що пацієнти їх дуже просять", – уточнив адвокат юридичної компанії "Правовий альянс" Ілля Костін.

Підробки всюди

Але це не єдине розслідування, яке розпочали правоохоронці. У Лубнах Полтавської області співробітники СБУ і прокуратури "накрили" мережу "фармацевтів", які спеціалізувалися на підробці доступних ліків.

"Фігуранти виготовляли відомі ліки, таблетки, які ми всі купуємо в аптеках. А продукцію реалізовували не тільки у Полтавській області, а й в сусідніх областях", – розповіли нам подробиці в прокуратурі Полтавської області.

СБУ накрила підпільний склад із фальшивими ліками

СБУ накрила підпільний склад із фальшивими ліками

У підозрюваних було обладнано масштабне виробництво: цех із виробництва фальсифікованих ліків, де зберігалися інгредієнти і чорнові записи. Підробкою труїли українців – збували пігулки через мережу підконтрольних аптек. Причому, не тільки в Полтавській області, а й в інших областях.

До цього, в січні у Харківській області правоохоронці викрили лабораторію, яка виробляла фальсифіковані нейростимулятори.

"Через розгалужену мережу знайомих фармацевтів і аптечні мережі препарати збувалися на території Київської, Одеської, Львівської та інших областей, а також через інтернет. Вартість однієї упаковки підробленого препарату становила від 10 тис. гривень. За попередніми оцінками щомісяця зловмисники реалізовували ліки на сотні тисяч гривень", – розповіли в СБУ.

Через аптечну мережу поширювали підробки

Через аптечну мережу поширювали підробки

Лікарі та лікарні мають частку?

Ще один випадок стався в Харкові – там молодій жінці діагностували рак молочної залози. Їй порадили звернутися до фахівця, який вів приватний прийом пацієнтів у міській лікарні №17. Він розповів, що володіє приватною хімічною лабораторією, створив ліки від раку, але вони дуже дорогі – $1 тис. за тюбик.

"І через рік ви повністю позбудетеся від хвороби. Але інших препаратів вживати не можна, і лікарям про мій метод теж не варто розповідати", – запевнив лікар. "Лікування" харків'янки обійшлося в $32 тис. Але в 2019 жінка померла, у неї залишилися чоловік і двоє дочок. Чоловік відніс у лабораторію препарати, які залишилися після смерті дружини. Всі вони виявилися звичайними амінокислотами.

Підроблені ліки призначили в лікарні

Підроблені ліки призначили в лікарні

У Вінниці відбулася аналогічна історія – там судять місцеву жительку О., яка продавала пацієнтам Подільського регіонального центру онкології протипухлинний препарат "Реддітукс". Вартість однієї упаковки – 12,5 тис. грн. Але він виявився підробленим. Фірма-виробник Dr.Reddy's Laboratories Ltd уже повідомила, що не виготовляла цей препарат ні для однієї країни світу.

При цьому, під час розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачена "працювала" не сама, а в змові з лікарями-онкологами з відділення хіміотерапії. Препарати, які "призначали хворим" завозилися з Росії, Туреччини і країн Азії контрабандою. Зараз у справі про продаж підроблених ліків судять тільки вінничанку – лікарі в справі не згадуються.

Ще одну справу розслідують зараз співробітники СБУ – через мережу аптек та кур'єрську доставку в Києві реалізовували підроблені ліки, які призначають при порушенні функцій центральної нервової системи. Етикетки, встановили силовики, друкували в Херсоні. А Держлікслужба підтвердила, що це фальсифікат.

Продавали "пустушки" для важко хворих людей

Продавали "пустушки" для важко хворих людей

Схему, як збагатитися за допомогою медичного спирту, придумав житель Дніпра. Він розливав рідину невідомого походження у флакони і продавав їх у держустанови. Встановлено, що тільки за 4 місяці 2019 одна з фірм реалізувала 870 тис. флаконів підробленого спирту.

Тестують ліки з кодами

Експерти називають різні дані про масштаби фальсифікату в Україні. Як аргумент наводять дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Там порахували, що кожен десятий продукт медичного призначення в країнах, що розвиваються є некондиційним або фальсифікованим.

"Є офіційні дані по Україні – їх публікує МОЗ та Держлікслужба, яка займається контролем за лікарськими засобами. І згідно з їхніми даними, рівень фальсифікату – це 1,5-2%", – пояснює директор асоціації професійних аптек України Володимир Руденко.

Рівень підроблених ліків - 1-2%

Рівень підроблених ліків - 1-2%

А що стосується даних ВООЗ, то мова йде про лікарські препарати, які продають через інтернет, уточнює Руденко. "І в деяких країнах масштаби підробок можуть досягати 50%. Але у нас в Україні такого немає", – уточнює експерт.

Система якості у нас у країні працює на належному рівні. Тепер же в країні вводять систему верифікації – 2D-кодування ліків, яка з лютого 2019 діє у всіх європейських країнах.

До кінця 2020 року в Україні будуть ставити 2D-коди на кожен препарат

До кінця 2020 року в Україні будуть ставити 2D-коди на кожен препарат

made-in-china.com

"Не на кожній партії або серії, як зараз, а на кожній упаковці, буде індивідуальний код. І в такий спосіб можна буде відстежити всю дорогу від виробника – до кінцевого споживача. Можна буде точно знати, ким цей препарат вироблений і що цей лікарський засіб відповідає всім параметрам, які заявлені виробником", – пояснив нам Руденко.

В Україні якраз зараз тестують пілотний проєкт, а серед добровольців – виробники та аптеки. А в кінці вже цього року Кабмін планує запустити систему кодування в країні.

"Ми тільки на початку шляху, Європа до цього йшла не один рік, готувалися заводи й аптеки. І такі речі не можуть впроваджуватися помахом чарівної палички. Але шанси, що запрацює до кінця року, у нас є", – уточнив експерт.

Як не купити фальшивку

Одним із важливих запобіжників від підробки є фіскальний чек, який покупець у будь-якому випадку отримає в аптеці. Цей чек позначає, що товар надійшов в аптеку легально. Це дозволить у разі будь-яких підозр захистити в першу чергу себе – поскаржитися до контролюючих органів або суду.

Вимагайте в аптеці чек і сертифікат

Вимагайте в аптеці чек і сертифікат

"Також у кожній легальній аптеці на вимогу клієнта видадуть сертифікат якості на ліки, що вони легально зроблені. В інтернеті людина не отримає ні того, ні іншого. Якщо ж в аптеці не можуть надати необхідну інформацію або видати чек, то моя рекомендація – розвернутися і піти. У такому випадку потрібно зайти в іншу аптеку, що розташована поруч", – уточнив Руденко.

Сьогодні в Україні достатня кількість аптечних кіосків. Але препарати варто купувати там, де оформлений куточок споживача, є інформація – хто власник, копія ліцензії і куди дзвонити у разі конфліктних ситуацій.

Тури за ліками

При цьому, як виявилося, в Україні популярні тури за таблетками. Наприклад, агентство гарячих путівок "Колібрі" з Єнакієвого (розташоване на непідконтрольній Україні території) кличе клієнтів у Єгипет за ліками.

Україну заполонили небезпечні ліки

Кличуть в Єгипет по дешеві таблетки

"Поряд із сувенірами й іншими покупками, які туристи привозять із сонячного Єгипту, ліки зараз займають далеко не останнє, а іноді й перше, місце серед усіх "сувенірів", привезених з курорту. Єгипетські ліки зарекомендували себе як препарати відмінної якості. Кращі за аналоги, які продаються у нас, та ще і значно дешевше", – пише агентство і публікує інструкцію про способи оплати та аптечні мережі.

Так у Києві продають ліки з Єгипту

Так у Києві продають ліки з Єгипту

Але, якщо на непідконтрольних територіях з медикаментами дійсно все може бути погано, то виявилося, що і в Києві процвітає подібна торгівля. Наприклад, Володимир С. у групі "Бортничі" опублікував у соцмережах фото препаратів, акуратно розкладених на рушниках. Написав, що всі вітаміни і ліки – з Єгипту. Нібито в цій країні за фальсифікацію медпрепаратів загрожує смертна кара. Тому якість – відмінна. Судячи з коментарів, кияни активно і не вперше купують "єгипетські препарати" у підприємливого Володимира.

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Автор
Євгенія Іванова Євгенія Іванова
Тема
Ліки в Україні
Місце
Україна
Теги
ліки фальсифікат
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