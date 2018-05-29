В Україні гряде епідемія кору: озвучений тривожний прогноз

Найближчим часом в Україні варто очікувати другу масштабну хвилю захворюваності на кір.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів гендиректор "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я" Володимир Курпіта.

"З досвіду попередніх років, ми знаємо, що спалах триває приблизно два роки. Беручи до уваги, що нинішній спалах почався навесні 2017 року, можна припустити, що до весни 2019 року захворюваності не знизитися, якщо не буде вжито додаткових заходів", - пояснив він.

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За словами Курпіти, кір характеризується циклічністю. Кожні п'ять років він "повертається" і "знаходить" тих, хто не захищений.

"З весни 2017 року європейському регіоні, не тільки в Україні, зафіксовано зростання захворюваності на кір. Тому в Україні такі спалахи були в 2006-2008 і 2012 році. Якщо порівняти з ситуацією 2006-2008 років, коли було все більш-менш нормально з наявністю вакцин, то і тоді захворіли на кір 42 тисяч осіб в Україні. З початку нинішнього спалаху ми вже маємо близько 20 тисяч пацієнтів", - додав він.

Експерт упевнений, що на даний момент варто очікувати другу, більш сильну хвилю захворюваності на кір.

"У нас була надія, що спалах піде на спад, але зараз ми бачимо, що йде друга, більш сильна хвиля захворюваності на кір. У минулому році ми провели додаткову хвилю вакцинації від кору дітей до дев'яти років. Нам вдалося підвищити рівень вакцинації серед них до 83%. Але зараз почали хворіти старші діти 14-17 років, студенти, а також дорослі", - заявив Курпіта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за тиждень на кір захворіли 1610 осіб, з них 642 дорослих та 968 дітей.