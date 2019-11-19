В організмі людини знайдено новий невідомий вірус

В організмі людини знайшли новий вірус, який може спровокувати небезпечну інфекцію, порушивши баланс в мікрофлорі кишечника.

Вірус може зробити бактерії більш стійкими до антибіотиків, передає Phys.org. Виявлено вірус був під час аналізу крові та інших біологічних рідин пацієнтів.

Вчені віднеси цю різновид вірусів до категорії бактеріофагів. Вони є мисливцями на бактерії, в тому числі на кишкову паличку Escherichia coli.

КСЛІ E. coli стає занадто багато, вони самі стають причиною хвороби, особливо часто таке зустрічається в клініках. Хоча їх помірна кількість не є небезпечним для людини.

З одного боку, ці віруси атакують бактерії, а з іншого – вони одночасно роблять їх сильніше, передаючи ген стійкості до антибіотиків. Поки бактеріофаги дуже мало вивчені. У той же час новий вірус виявився дуже поширеним. У кожному сьомому випадку, проаналізувавши рідини 111 людей, знайшли такі віруси.

В організмі людини знайшли новий вірус CC0 Public Domain

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже зафіксували два види небезпечних вірусів грипу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!