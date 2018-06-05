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В Одесі малюк помер від кору: названа причина захворювання

1.2тЧитати новину російською

В Одесі від наслідків кору помер 10-місячний малюк.

У нього не було щеплення від цього захворювання, тому що перша вакцинація проходить через рік після народження, повідомила місцева волонтерка Катерина Ножевнікова.

"Лікарі зробили все можливе. Важка пневмонія, ускладнений кір. Мама (померлої дитини. - Ред.) до сих пір вибирається з хвороби. Старші діти теж перехворіли і одужали. Владик не витягнув, він народився ослабленим і на ранньому терміні", - написала волонтерка.

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Нагадаємо, що кір належить до гострих вірусних інфекційних хвороб. Йому властивий високий рівень контагіозності (заразності) - близько 100%. Тобто будь-хто, хто контактував з носієм вірусу, дуже ризикує захворіти.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як відрізнити це небезпечне захворювання і уберегтися від зараження.

Місце
УкраїнаОдеса
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