Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини здоров'я

В ізоляції на 14 днів: стало відомо про стан українця, який заразився коронавірусом

1.6т
Читати матеріал російською

Українець, який заразився коронавірусом на борту круїзного лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині біля берегів Японії, почувається добре.

Водночас видимих ознак симптому в нього немає. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України в оперативній інформації про поширення коронавірусної інфекції 2019 nCoV.

Зазначається, що чоловіка госпіталізували до японської лікарні. І в ізоляції під наглядом медиків він пробуде не менше 14 днів.

В ізоляції на 14 днів: стало відомо про стан українця, який заразився коронавірусом

"МОЗ щодня інформуватиме про стан здоров'я українця, у якого виявлено гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV", – йдеться в повідомленні.

Про позитивне його самопочуття заявила і глава посольства України в Японії, передає УНН. Вона також запевнила, що посольство постійно тримає зв'язок зі ще 24 українцями, які перебувають на Diamond Princess і є членами екіпажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 10 лютого було заявлено, що на круїзному лайнері Diamond Princessеще зафіксували ще 60 нових випадків зараження новим типом коронавірусу. Загалом позитивний тест на вірус пройшли вже 130 осіб, в тому числі і один українець.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
8
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини