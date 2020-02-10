В ізоляції на 14 днів: стало відомо про стан українця, який заразився коронавірусом

Українець, який заразився коронавірусом на борту круїзного лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині біля берегів Японії, почувається добре.

Водночас видимих ознак симптому в нього немає. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України в оперативній інформації про поширення коронавірусної інфекції 2019 nCoV.

Зазначається, що чоловіка госпіталізували до японської лікарні. І в ізоляції під наглядом медиків він пробуде не менше 14 днів.

"МОЗ щодня інформуватиме про стан здоров'я українця, у якого виявлено гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV", – йдеться в повідомленні.

Про позитивне його самопочуття заявила і глава посольства України в Японії, передає УНН. Вона також запевнила, що посольство постійно тримає зв'язок зі ще 24 українцями, які перебувають на Diamond Princess і є членами екіпажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Японії затримали круїзний лайнер, на борту якого перебувало 3500 осіб через підозру на наявність смертельного коронавірусу.

За даними Міністерства закордонних справ України, щонайменше 25 українських громадян перебувають на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess.

9 лютого стало відомо, що коронавірусом заразився українець, який є членом екіпажу.

У комітеті Верховної Ради розповіли, що українець проведе в ізоляції щонайменше 14 днів, і поділилися деталями.

Згодом стало відомо, що на борту круїзного лайнера Diamond Princess перебувають ще двоє українців із симптомами зараження коронавірусом, які вже другу добу не виходять із кают.

10 лютого було заявлено, що на круїзному лайнері Diamond Princessеще зафіксували ще 60 нових випадків зараження новим типом коронавірусу. Загалом позитивний тест на вірус пройшли вже 130 осіб, в тому числі і один українець.

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