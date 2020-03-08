В Італії губернатор великого регіону захворів на коронавірус

В Італії в результаті спалаху китайського коронавірусу COVID-19 захворів губернатор регіону П'ємонт Альберто Чіріо.

Після того, як тест на коронавірус дав позитивний результат, губернатор випустив відеозвернення, в якому запевнив, що хвороба не відволікає його від роботи на чолі регіону, повідомляє RAI.

Чіріо повідомив, що ізольований у власному будинку, де він живе зі своєю родиною і двома дітьми. Губернатор заявив, карантин не заважає йому координувати життєдіяльність П'ємонта.

Зазначимо, що регіон П'ємонт знаходиться на північному заході Італії. Це другий за площею регіон країни і шостий за чисельністю населення.

Альберто Чіріо facebook.com/alberto.cirioii

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Італії на 7 березня, в країні відомо про 5061 зараження COVID-2019, більшість з них у Ломбардії – 3420. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, в країні померли 233 людини.

Лідер Демократичної партії Італії Нікола Зінгаретті підтвердив, що інфікований новим китайським коронавірусом.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте своїм указом закрив на в'їзд і виїзд 15 провінцій через спалах коронавірусу в країні. Заблокованими виявилися 16 млн осіб в одному з найбільш економічно розвинених регіонів Італії.

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