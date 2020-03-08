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В Італії губернатор великого регіону захворів на коронавірус

3.8т
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В Італії в результаті спалаху китайського коронавірусу COVID-19 захворів губернатор регіону П'ємонт Альберто Чіріо.

Після того, як тест на коронавірус дав позитивний результат, губернатор випустив відеозвернення, в якому запевнив, що хвороба не відволікає його від роботи на чолі регіону, повідомляє RAI.

Чіріо повідомив, що ізольований у власному будинку, де він живе зі своєю родиною і двома дітьми. Губернатор заявив, карантин не заважає йому координувати життєдіяльність П'ємонта.

Зазначимо, що регіон П'ємонт знаходиться на північному заході Італії. Це другий за площею регіон країни і шостий за чисельністю населення.

Альберто Чіріо

Альберто Чіріо

facebook.com/alberto.cirioii

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Тема
Коронавірус
Місце
Італія Турин
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