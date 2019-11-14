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В Європі зафіксована перша смерть від вейпа: лікарі назвали причину

1.9т
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У Бельгії від вейпа помер 18-річний хлопець, який отримав курильний пристрій у подарунок на день народження.

Про це повідомляє 112. Лікарі звинувачують у смерті підлітка рідину з ароматизатором.

В Європі зафіксована перша смерть від вейпа: лікарі назвали причину

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Перша смерть від електронних сигарет і вейпів: Супрун назвала небезпечні симптоми

Рафаель Пауерт помер менш ніж через місяць після перенесеної пневмонії, причиною якої, за словами лікарів, став саме вейп. Лікарі звинувачують у смерті підлітка рідину з ароматизатором, яку він також отримав у подарунок.

Спочатку симптоми Рафаеля нагадували простий кашель. Через кілька днів він був госпіталізований з важкими респіраторними проблемами.

"Він грав у регбі, тому був сильним хлопчиком. Однак за один тиждень я побачив, як він ослаб. І після 26 днів його перебування в комі, нам довелося його поховати. Сподіваюся, що смерть мого сина допоможе запобігти новим жертвам", – розповів батько хлопця.

У США за останній час відбулося 39 випадків смерті, які були пов'язані з вейпінгом. При цьому британські регулятори охорони здоров'я стверджують, що це набагато менш небезпечно, ніж куріння.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що хоч пари електронних сигарет не містять всіх токсинів тютюнового диму, вони все ж чинять негативний вплив на здоров'я людини, яка палить.

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Автор
Олексій Шаповалов Олексій Шаповалов
Місце
Бельгія
Тег
куріння
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