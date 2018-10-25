МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
CityВідео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Блоги - Новини здоров'я

Світлана Фус
Світлана Фус
Всі статті автора

В чому неймовірна користь волоських горіхів

13.5т

Горіхи – концентроване джерело поживних речовин (вітамінів, мінералів, клітковини). Горіхи – насіння в твердій, товстій шкаралупі, яка захищає цінні жири і вітамін Е від окислення.

Пам’ятайте – горіхи повинні бути свіжі, а не смажені. Щоб отримати всю користь від горіхів, необхідно їсти їх сирими. Від теплової обробки більшість корисних властивостей горіхових зерен втрачаються.

Бажано купувати горіхи в шкаралупі. Очищені і запаковані в пакети, вони швидко окислюються і набувають смак прогірклої олії. Очистіть та їжте їх сирими, щоб зберегти корисні жирні кислоти і вітамін Е. Підсолені, а тим більше підсолоджені цукром або медом горіхи – теж не найкращий вибір.

Частина людей, щоправда, уникає горіхів через страх перед зайвою вагою. Дійсно, горіхи – висококалорійний продукт - 690 ккал/100 г. Спричинено це наявністю жирів у вигляді корисних поліненасичених кислот.

Доказом користі є те, що люди, які споживають всього жменю горіхів на день мають нижчі ризики розвитку ішемічної хвороби серця, онкологічних хвороб та нижчий ризик передчасної смерті! Звучить, як реклама диво-продукту, чи не так?

Новини
Скільки води пити протягом дня і коли: реальні поради

Такий захисний ефект горіхів виявляється коли вживати 20 г горіхів на день. А збільшення їх кількості в раціоні понад 20 г не має переваг. Це стосується вживання всіх видів горіхів, а не якогось виду окремо. Така кількість не завадить вашій фігурі і не викличе важкості в шлунку.

Пам’ятайте, що горіхи відносяться до високоалергенних продуктів! Треба бути обережними людям які мають схильність до білкової алергії, а також непереносимість до інших видів горіхів. Є протипокази при хворобах ШКТ, деяких шкірних хворобах, при гіперфункції щитовидної залози.

Сподіваюся, що ви включаєте в свій щоденний раціон трохи горіхів.

В чому неймовірна користь волоських горіхів

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Світлана ФусСвітлана Фус
Теми
здоров'яДієти та фітнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
18
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини