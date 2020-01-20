Уже вбиває людей: у світі забили на сполох через небезпечний китайський вірус

У світі забили на сполох через новий китайський вірус, що викликає респіраторні захворювання, який уже незабаром може заразити сотні людей по всьому світу.

Адже кількість осіб, які "злягли" через таємничу недугу, значно перевищує офіційні дані. Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що влада Китаю підтвердила більше 60 випадків зараження. Зі свого боку британські експерти стверджують, що цей показник насправді близький до 1700.

Небезпечний китайський вірус убиває людей

Повідомляється, що перший спалах був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у місті Ухань у центральному Китаї. Там вірус забрав життя двох людей. Цього тижня два випадки зараження виявили також у Таїланді й один у Японії.

За словами фахівців, точні дані нині отримати неможливо, але водночас можна змоделювати спалах на основі інформації про природу вірусу, місцеве населення й авіарейси. Так, міжнародний аеропорт Уханя обслуговує 19 мільйонів пасажирів, із яких 3400 щодня подорожують до інших країн. Тож розрахунки показали, що хворих може бути саме 1700.

Вчені дійшли висновку, що інфекцію викликає коронавірус. Однак китайська влада запевняє, що поки не було зафіксовано випадків його передачі від людини до людини. Там у поширенні захворювання звинувачують ринок морепродуктів міста Ухань. Вірус нібито перетнув міжвидовий бар’єр і передався людині від заражених тварин.

Донині було відомо тільки про шість коронавірусів, які здатні інфікувати людину bbc.com

Однак епідеміолог, професор Ніл Фергюсон зауважив, що до можливості передачі вірусу від людини до людини варто було б підійти серйозніше.

"Ця ситуація мене турбує набагато більше, ніж тиждень тому. Те, що Ухань "експортував" вірус в інші країни, означає, що інфікованих повинно бути набагато більше, аніж повідомляли", – зізнався він.

У зв’язку із загрозою масового інфікування, Сінгапур і Гонконг взялися за перевірку всіх пасажирів, котрі прибувають із Уханя. Згодом аналогічні заходи ввели у трьох великих аеропортах США: Сан-Франциско, Лос-Анджелеса і Нью-Йорка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики розпізнали новий вид коронавірусу, який спровокував спалахи пневмонії в одній з провінцій Китаю. Лікарям не вдалося виявити механізм передачі інфекції від людини до людини, водночас передбачається, що вірус розповсюджується через контакти з тваринами або споживання сирих морепродуктів.

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