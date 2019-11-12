"Увага, шахраї!" Інститут серця звернувся до українців

Інститут серця МОЗ України спростував інформацію про рекламу медичних препаратів Кардітонус і Гіпертрен.

Відповідне повідомлення з’явилося на Facebook-сторінці установи. Там зауважили, що Інститут серця – це кардіохірургічна клініка, де виконують операції на серці, а не розробляють та не розповсюджують жодних ліків.

В установі додали, що директор Інституту серця, професор Борис Тодуров ніколи не рекламував і не рекламує будь-які ліки.

Інститут серця спростував інформацію про рекламу ліків

"Останнім часом в інтернеті знову активізувалась реклама "медичних препаратів" Кардітонус і Гіпертрен, які нібито розробляє, рекламує і продає Інститут серця. Звертаємо вашу увагу, що Інститут серця МОЗ України – кардіохірургічна клініка, де виконують операції на серці. Тут не розробляють та не розповсюджують жодних ліків. Директор Інституту серця, професор Борис Тодуров ніколи не рекламував і не рекламує будь-які ліки", - сказано у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, генеральний директор державної установи Інститут серця Борис Тодуров закликав депутатів ухвалити бюджет на 2020 рік з урахуванням підвищення зарплат для медпрацівників та витрат на медицину.

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