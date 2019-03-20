Усередині жив "сіамський близнюк": у Колумбії народилася дівчинка з лякаючою аномалією. Фото

У колумбійському місті Барранкілья народилася дитина, всередині якої виявили ембріон сіамського близнюка-паразита.
Під час одного з УЗД, в тілі семимісячного плода лікарі побачили масу тканин з власної пуповиною і навколоплідної рідиною, повідомляє La Nacion.
Дівчинка народилася за допомогою кесаревого розтину на 37 тижні вагітності, оскільки медики боялися за її життя. Їй відразу ж провели операцію з вилучення небезпечного "близнюка".
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Таку аномалію прийнято називати "ембріон в ембріоні" і зустрічається вона в одному випадку на мільйон. При цьому, виявляють її часто вже після народження дитини.
Як пояснили медики, аномалія відбувається тому, що клітини близнюків діляться і починають формуватися на першому тижні вагітності. Коли це відбувається на другому тижні, народжуються сіамські близнюки. Якщо ж клітини діляться вже після 17 дня, виникає "плід у плоді".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці вирізали пухлину, всередині якої виявили недорозвинений ембріон.
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