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Усередині жив "сіамський близнюк": у Колумбії народилася дівчинка з лякаючою аномалією. Фото

2.1тЧитати матеріал російською

У колумбійському місті Барранкілья народилася дитина, всередині якої виявили ембріон сіамського близнюка-паразита.

Під час одного з УЗД, в тілі семимісячного плода лікарі побачили масу тканин з власної пуповиною і навколоплідної рідиною, повідомляє La Nacion.

Дівчинка народилася за допомогою кесаревого розтину на 37 тижні вагітності, оскільки медики боялися за її життя. Їй відразу ж провели операцію з вилучення небезпечного "близнюка".

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Усередині жив "сіамський близнюк": у Колумбії народилася дівчинка з лякаючою аномалією. Фото

Скріншот з відео

Усередині жив "сіамський близнюк": у Колумбії народилася дівчинка з лякаючою аномалією. Фото

Скріншот з відео

Усередині жив "сіамський близнюк": у Колумбії народилася дівчинка з лякаючою аномалією. Фото

Скріншот з відео

Усередині жив "сіамський близнюк": у Колумбії народилася дівчинка з лякаючою аномалією. Фото

Скріншот з відео

Усередині жив "сіамський близнюк": у Колумбії народилася дівчинка з лякаючою аномалією. Фото

Скріншот з відео

Усередині жив "сіамський близнюк": у Колумбії народилася дівчинка з лякаючою аномалією. Фото

Скріншот з відео

Усередині жив "сіамський близнюк": у Колумбії народилася дівчинка з лякаючою аномалією. Фото

Скріншот з відео

Усередині жив "сіамський близнюк": у Колумбії народилася дівчинка з лякаючою аномалією. Фото

Скріншот з відео

Таку аномалію прийнято називати "ембріон в ембріоні" і зустрічається вона в одному випадку на мільйон. При цьому, виявляють її часто вже після народження дитини.

Як пояснили медики, аномалія відбувається тому, що клітини близнюків діляться і починають формуватися на першому тижні вагітності. Коли це відбувається на другому тижні, народжуються сіамські близнюки. Якщо ж клітини діляться вже після 17 дня, виникає "плід у плоді".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці вирізали пухлину, всередині якої виявили недорозвинений ембріон.

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Колумбія
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