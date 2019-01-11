Усе в голові: знайшлася справжня причина куріння і алкоголізму

Зміни в головному мозку людини провокують схильність до куріння і вживання алкоголю.

Таку закономірність з'ясували вчені Уорікського університету (Великобританія). Виявилося, що зміни у зв'язності орбытофронтальної кори сприяють формуванню шкідливих звичок, передає "Лента.ру".

Орбітофронтальною корою називають ділянку префронтальної кори (лобові частки великих півкуль), який бере участь у прийнятті рішень і знаходиться вище очниць (орбіт). Нейробіологи вивчили нейронні механізми у цій галузі, які лежать в основі двох основних типів зловживань речовинами — куріння і алкоголізму.

Газета.ру

Виявилося, що у курців спостерігається низька функціональна зв'язність у латеральній орбитофронтальной корі, пов'язаній з імпульсивною поведінкою. Для людей, які страждають від алкоголізму, характерна висока функціональна зв'язність медіальної орбитофронтальної кори, пов'язаної з системою винагороди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що вживання алкоголю під час грудного вигодовування призводить до порушень розвитку мозку у дітей.