Усе тіло у шрамах: популярний антибіотик спотворив дівчину

29-річна француженка Каміль Лажі мало не померла через тяжкі опіки, викликані алергією на пеніцилін.

Так, після прийому таблеток її тіло на 90% покрилося пухирями, пише Daily Mail. Лікарі діагностували у Лажі синдром Лайєлла або токсичний епідермальний некроліз.

Зазвичай у хворих на нього пацієнтів підвищується температура, з'являється висип, потім на шкірі виникають великі бульбашки, які швидко розкриваються з появою великих ерозій (пошкоджень шкіри). Можливий летальний результат.

Дівчина потрапила в реанімацію, а потім провела в лікарні три тижні.

"Від синдрому Лайєлла немає ліків, тільки морфій, щоб приглушити жахливий біль, - розповіла вона. - Я була забинтована з ніг до голови, тому що 90% шкіри покривали опіки другого ступеня".

Крім шкіри, були вражені горло і трахея. Протягом декількох днів вона не могла говорити.

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