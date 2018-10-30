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Усе тіло у шрамах: популярний антибіотик спотворив дівчину

1.8тЧитати матеріал російською

29-річна француженка Каміль Лажі мало не померла через тяжкі опіки, викликані алергією на пеніцилін.

Так, після прийому таблеток її тіло на 90% покрилося пухирями, пише Daily Mail. Лікарі діагностували у Лажі синдром Лайєлла або токсичний епідермальний некроліз.

Зазвичай у хворих на нього пацієнтів підвищується температура, з'являється висип, потім на шкірі виникають великі бульбашки, які швидко розкриваються з появою великих ерозій (пошкоджень шкіри). Можливий летальний результат.

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Дівчина потрапила в реанімацію, а потім провела в лікарні три тижні.

"Від синдрому Лайєлла немає ліків, тільки морфій, щоб приглушити жахливий біль, - розповіла вона. - Я була забинтована з ніг до голови, тому що 90% шкіри покривали опіки другого ступеня".

Крім шкіри, були вражені горло і трахея. Протягом декількох днів вона не могла говорити.

Усе тіло у шрамах: популярний антибіотик спотворив дівчину
Усе тіло у шрамах: популярний антибіотик спотворив дівчину
Усе тіло у шрамах: популярний антибіотик спотворив дівчину
Усе тіло у шрамах: популярний антибіотик спотворив дівчину
Усе тіло у шрамах: популярний антибіотик спотворив дівчину
Усе тіло у шрамах: популярний антибіотик спотворив дівчину

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителька Австралії позбулася всіх пальців на нозі через процедуру "риб'ячий педикюр" на курорті в Таїланді.

Місце
Франція
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