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/Урологія

Як захистити нирки: названі топ-5 продуктів

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Для нормального функціонування нирок досить дотримуватися здорового харчування, проте деяка їжа може позитивно впливати на їх роботу.

Видання Medical News Today підготувало список корисних продуктів, які допоможуть зберегти здоровий стан цього органу.

Вода – найважливіша рідина в організмі. Клітини використовують її для транспорту токсинів в кровотік, а нирки виводять їх з організму з сечею.

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Ілюстрація

pixabay.com

Жирна риба – лосось, тунець і інші риби, що живуть в холодних водах, є джерелом омега-3 жирних кислот. Ці речовини можуть знизити рівень ліпідів в крові, а також кров'яний тиск – фактор ризику захворювання нирок.

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Ілюстрація

pixabay.com

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Батат – солодка картопля може сприяти зниженню рівня інсуліну в крові, крім того, його присутність серед ньому вітамінів і мінералів може допомогти збалансувати рівень натрію в організмі і зменшити його вплив на нирки.

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Ілюстрація

pixabay.com

Темна зелень – це листя шпинату, капуста і Мангольд, вони містять широкий спектр вітамінів, мінералів і антиоксиданти.

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Ілюстрація

pixabay.com

Ілюстрація

Ілюстрація

pixabay.com

Ягоди – полуниця, чорниця і малина є відмінним джерелом багатьох корисних поживних речовин, які захищають від окисного стресу.

Ілюстрація

Ілюстрація

pixabay.com

Яблуко – містять багато клітковини, яка називається пектин. Він може допомогти зменшити деякі фактори ризику пошкодження нирок: високий рівень цукру і холестерину в крові.

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Ілюстрація

pixabay.com

Раніше MedOboz повідомляв, що вчені прийшли до висновку про небезпеку вживання білого м'яса – воно може викликати підвищення рівня холестерину в крові.

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живлення
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фруктдиета
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