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/ Урологія

Вбивці потенції: лікар назвав неочевидні причини простатиту

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Найстрашніший кошмар в житті чоловіка – проблеми з потенцією. І найчастіше вони виникають через простатит, на перші ознаки якого, до речі, багато хто далеко не відразу звертає увагу.

"Cтатистика свідчить, що запалення передміхурової залози зачіпає близько 35% чоловіків у віці 30-50 років, а його можливе ускладнення – аденома простати – зустрічається у двох з чотирьох чоловіків старше 50 років. При чому позитивної тенденції в зниженні частоти захворювання немає", - розповів MedOboz уролог Олександр Костирко.

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АіФ

За словами лікаря, поштовхом для розвитку простатиту, в тому числі в молодому віці, можуть стати зовсім неочевидні фактори. Зокрема, це водіння авто, сидяча робота, пристрасть до спиртного і інші.

Сидіння на холодних поверхнях

Зазвичай лікарі не радять сидіти на холодному жінкам – мовляв, так можна заробити цистит або "застудити" нирки. Але чоловіків ця рекомендація також стосується (особливо тих, хто звик подовгу просиджувати без спеціальної амуніції на холоді, наприклад, на зимовій риболовлі або в засідці на полюванні), оскільки це підвищує ризики розвитку простатиту і порушення потенції.

Справа в тому, що навіть при нетривалому сидінні на холодних поверхнях відбувається переохолодження в області придатків. В майбутньому це може спровокувати розвиток запального процесу.

Екстремальне загартовування

Мова не про обливання прохолодною водою, а про тривалі процедури в воді температурою нижче 15 градусів. Тут, як і в попередньому випадку, відбувається переохолодження придатків. При чому відразу негативні процеси не виявляться, але коли почнуться, будуть відбуватися значно відчутніше і швидше.

Сидяча робота

При тривалому безперервному сидінні у чоловіків відбувається порушення кровообігу і лімфотоку в органах малого таза (бо в придатках немає великих кровоносних судин). А це загрожує розвитком застійних процесів і початком простатиту.

Тому якщо ваша робота (або дозвілля – наприклад, комп'ютерні ігри) припускають тривале сидіння (в тому числі і в авто), то кожну годину приділяйте по 10 хвилин розминці.

Порушення травлення

Мова про часті запори, з якими обов'язково потрібно звертатися до лікаря і вирішувати питання. Оскільки під загрозою не тільки стан шлунково-кишкового тракту, а й чоловіча "гідність". Адже коли кишечник постійно скорочується, як це відбувається при нормальному травленні, відбувається такий собі природний масаж простати, який перешкоджає збільшенню передміхурової залози і розвитку запалень в ній. У разі ж запорів цього не відбувається.

Крім того, через такі збої в кишечнику накопичуються хвороботворні бактерії, які також можуть спровокувати запальний процес.

Пристрасть до алкоголю

І мова не про запійне пияцтво, а навіть про малі дози спиртного щодня або через день. Адже алкоголь все одно погіршує стан крові, чим призводить до порушення кровообігу, зокрема, в придатках, а також призводить до падіння рівня тестостерону в організмі. У сукупності це в рази прискорює наближення і розвиток хвороби.

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Відсутність сексу

При тривалій відсутності сексу и частих утриманнях в передміхуровій залозі накопичується секрет. А в таких умовах формується прекрасне середовище для розвитку бактерій, що провокують запальні процеси.

Тому якщо постійної статевої партнерки у вас немає і не передбачається, заради власного здоров'я не варто гидувати мастурбацією.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як поліпшити потенцію без віагри.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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