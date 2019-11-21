В райлікарні України відбулася перша трансплантація нирки

Днями в українському в місті Ковель (Волинська область) відбулася перша операція з пересадки донорської нирки.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, хірургічне втручання минуло успішно.

"Новий орган отримала 34-річна пацієнтка з хронічною хворобою нирок п'ятого ступеня. До цього вона 6 років отримувала сеанси гемодіалізу і 3 роки перебувала в черзі на трансплантацію нирки в Запоріжжі. Донором став її чоловік, віддав свою нирку заради порятунку дружини. Трансплантація від живого донора – це подвійна відповідальність, адже забирається орган у абсолютно здорової людини і не можна допустити, щоб його здоров'я постраждало", – повідомляють у відомстві.

Зараз подружжя почувається добре і вже будує плани на майбутнє.

Як відомо, 19 вересня Ковельське міське територіальне медичне об'єднання отримало ліцензію для проведення трансплантації органів. Досі в Україні існувало лише п'ять центрів трансплантації, де в 2018 і 2019 роках було здійснено лише невелику кількість пересадок нирок за необхідності проведення майже 3 тисяч подібних операцій на рік.

Повідомляється, що підготовка пари до операції тривала півроку.

"Ця трансплантація – результат великої і злагодженої роботи мультидисциплінарної команди: лікарів урологів, анестезіологів, хірургів, трансплант-координаторів та юристів. Історія Ковельської лікарні доводить, що трансплантацію можна робити і в регіональних центрах, потужність яких потрібно розвивати спільно з місцевими органами влади", – зазначили в МОЗ.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Інституті Амосова є кілька бригад, які готові проводити одночасно дві трансплантації серця.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!