Удар нижче пояса: 6 звичок, які призведуть до хвороб нирок

Багато хто з нас замислюється про здоров'я нирок тільки після того, як вони вже починають турбувати. І привести до порушення їх роботи можуть харчові пристрасті, звички і багато інших речей, яким мало хто надає значення.

MEDOBOZ склав список найбільш шкідливих і найпоширеніших звичок, які є головними провокаторами хвороб нирок.

Часто приймати знеболюючі

Такі ліки, як нестероїдні протизапальні препарати здатні полегшити біль, але в той же час завдати шкоди ниркам. Адже подібні ліки змушують головний фільтр організму активно і надовго включатися в роботу.

Тому постарайтеся не приймати знеболюючі без вагомих причин на те, і вже тим більше не перевищуйте дозування.

Є багато солі

Велика кількість солі в раціоні стає причиною підвищення кров'яного тиску. А це, в свою чергу, потужний удар по нирках.

Постарайтеся класти менше солі в страви, а краще - замінювати її травами і спеціями, які також "вміють" покращувати смакові якості страв.

Харчуватися напівфабрикатами

Оброблені продукти - напівфабрикати - є джерелами великої кількості натрію і фосфору. З цими речовинами не можна гратися не тільки людям з хворими нирками, а й тим, хто не переймався цим питанням.

Пити мало води

Для повноцінної роботи нирок, в організмі потрібно підтримувати правильний водний баланс. При цьому, пити потрібно не будь-яку рідину, а просту воду, без газу або цукру. Тому ще раз перегляньте свій водний "раціон" - якщо чиста вода не становить в ньому і 50%, пора вносити коригування.

Мало спати

Якісний тривалий сон - важлива умова як для вашого загального самопочуття, так і для здоров'я нирок зокрема. Справа в тому, що функція нирок регулюється циклом сну, який допомагає скоординувати їх навантаження протягом наступної доби. При нормальній кількості сну нирки працюють злагоджено, а при його нестачі - на знос.

Їсти багато м'яса

Надлишок тваринного білка призводить до стрибка рівня кислоти в крові. Цей стан шкідливий для нирок і може спровокувати ацидоз - процес, при якому нирки не зможуть швидко виводити кислоту.

Тому стежте, щоб м'ясо становило не більше четвертої частини вашої порції, а інші три частини - овочі, фрукти і каші.

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