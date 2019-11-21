Сонливість і мігрень: лікар назвав незвичайні ознаки порушень у нирках

Для більшості головними ознаками збоїв у роботі нирок є болі в попереку, набряклість під очима і жовтий відтінок шкіри. І якщо таких дзвіночків немає, отже з нирками все гаразд.

Уролог Олександр Костирко стверджує, що це далеко не так, і про проблеми можуть попереджати зовсім інші сигнали, які, на перший погляд, до нирок не мають ніякого стосунку.

MedOboz з'ясував, які незвичайні симптоми можуть свідчити про збої на рівні головного фільтра організму.

Незвичайні ознаки порушень у нирках Ihostess

Занепад сил

Нирки під час будь-яких збоїв не можуть належно сорбувати і виводити з організму шкідливі речовини, що потрапили в нього з повітрям, їжею або водою. Через це токсини накопичуються і провокують отруєння, яке і стає причиною постійної сонливості, занепаду сил і швидкої втомлюваності.

Запаморочення

Внаслідок все тієї ж інтоксикації в організмі відбувається порушення циркуляції крові. Це призводить до погіршення кровопостачання головного мозку, що в підсумку проявляється зниженням тиску, запамороченням і м'язовою слабкістю.

Скачки тиску

Збої в нирках можуть також призводити до підвищення артеріального тиску. Річ у тім, що за нормальної роботи вони продукують гормон ренін, який бере участь у регуляції кров'яного тиску. В разі порушення, цієї сполуки виробляється менше, і його нестача призводить до підвищення тиску і, відповідно, сильних головних болей.

Зникає апетит

Відсутність відчуття голоду може бути пов'язана з початком запальних процесів у нирках. Знову ж таки, за такого стану виникає інтоксикація організму, під час якого знижується або зовсім знакає апетит, а також починається стрімка втрата ваги.

Лихоманка

Незрозумілий стрибок температури також може свідчити про запальні процеси на рівні нирок. Так, температура може "злетіти" до 38-39 градусів, водночас інших симптомів захворювання (кашель, біль у горлі тощо) не буде.

Гіперпігментація

Збої в роботі нирок можуть спричинити за собою порушення в надниркових залозах, що провокує зміни кольору шкіри. Так, наприклад, може з'явитися гіперпігментація, яка пов'язана з надлишком продукування меланоцитстимулювального гормону.

Лущиться шкіра

Також в разі ниркових порушень шкіра може змінити колір на блідіший, навіть синюшний. Таке явище пов'язане зі спазмом дрібних кровоносних судин. Крім блідості часто виникають лущення і з'являється незрозумілий свербіж.

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