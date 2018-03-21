Про воду, камені і нирки: Супрун дала українцям нові рекомендації

Останнім часом міністр охорони здоров'я Уляна Супрун не перестає дивувати кількістю постів з рекомендаціями в своєму Facebook.

Цього разу на сторінці чиновника з'явився запис про те, як зберегти здоров'я нирок.

"Якщо вас турбує біль у попереку, не баріться з візитом до лікаря. Вона може сигналізувати про початок сечокам'яної хвороби, тобто, про утворення каменів", - пише Супрун.

Це стан, який виникає на тлі порушення обміну речовин в організмі, зокрема, сечової кислоти, кальцію і фосфору, або через інфекції в сечовивідних шляхах.

Міністр вирішила подбати про здоров'я українців і дала кілька порад про те, як запобігти цього важкого захворювання.

1. Займайтеся спортом, адже навантаження допомагають нормалізувати вагу і артеріальний тиск, поліпшити кровообіг в нирках і тим самим знизити ризик хронічних захворювань.

2. Уріжте сіль і цукор в раціоні. Замість них їжте більше овочів і фруктів, адже збалансоване харчування і підтримка нормальної ваги - це ледь не основні умови збереження правильного обміну речовин.

3. Пийте багато води. Вона потрібна для повноцінної роботи нирок. Добова норма для кожного індивідуальна: все залежить від рівня фізичного навантаження, клімату, загального стану здоров'я. За словами Супрун, в середньому дорослій людині з вагою 70-75 кг потрібно 2,8-3 літри рідини (включаючи всі рідкі страви, напої і т.п.) на добу. При цьому важливо орієнтуватися на відчуття спраги.

4. Кидайте курити. Ця шкідлива звичка є однією з причин зменшення кровотоку в області нирок, а це позначається на їх повноцінній роботі.

5. Регулярно відвідуйте лікаря. Не варто забувати про щорічні профілактичні огляди. Адже саме під час обстеження можна виявити захворювання на початковій стадії і "безболісно" провести лікування.

6. Міряйте тиск. Контроль тиску потрібен для виявлення гіпертонії. Відомо, що високий артеріальний тиск є однією з найбільш частих причин розвитку ниркових патологій.

Раніше "МедОбоз" розповідав, які звички "ламають" нирки.