Причины развития и способы лечения эректильной дисфункции

Эректильная дисфункция является сложным заболеванием, ее развитие может быть связано с соматическими патологиями или психологическими факторами. С подобной проблемой сталкиваются мужчины с сахарным диабетом, сосудистыми заболеваниями, неврологическими расстройствами, ожогами и физическими травмами в области малого таза.

Установлено, что при большинстве соматических болезней гормонального, артериального, неврологического характера молекулярный механизм реализации эрекции непосредственно не затрагивается, благодаря чему можно оказывать воздействие, направленное на расслабление гладких мышц. Таким образом можно улучшить эрекцию, не оказывая влияния на основное заболевание.

Наиболее часто применяемыми препаратами при половой дисфункции являются ингибиторы фосфодиэстеразы (ФДЭ) 5 типа. Их эффективность ограничена только тяжелыми структурными изменениями в кавернозном и сосудистом компонентах эректильной функции, в таких случаях возможно исключительно хирургическое вмешательство. Важно понимать, что прием этих лекарственных средств на основное заболевание влияния не оказывает.

Первые препараты на основе фосфодиэстераз появились более 20 лет назад. Они относились к числу революционных разработок, поскольку имели простой способ применения и при этом не уступали по эффективности внутрикавернозной терапии.

Аванафил – новый ингибитор фосфодиэстеразы-5 (PDE-5) с улучшенным профилем по скорости и продолжительности действия, безопасности и переносимости. При проведении многих исследований было установлено, что вещество одинаково эффективно у мужчин с нарушениями эректильной функции разной этиологии. Это является важным показателем, поскольку особые сложности обычно отмечаются у пациентов с сахарным диабетом либо у людей, которые подверглись оперативному лечению.

Сегодня среди аналогов выделяется препарат Аваналав. Он характеризуется не только высокой эффективностью, но и возможностью безопасного сочетанного использования с препаратами для лечения основного заболевания. Как и при применении других ингибиторов PDE-5, существует вероятность развития головной боли, нарушений зрения, покраснения лица. Однако большинство пациентов указывает, что эти явления носят легкий характер и на эффективность терапии влияния не оказывают.

Улучшенный профиль безопасности позволяет принимать аванафил не только по требованию, но и для систематического лечения. Самостоятельно проводить подобную терапию не рекомендуется, поскольку важно определить длительность применения и режим дозирования. Установлено, что при разовом приеме целесообразно принимать препарат в дозе 100 или 200 мг, тогда как для ежедневного применения может быть достаточно дозы 50 мг.

Чтобы определить, какой характер – органический или психологический, имеет патология, необходимо обратиться к врачу. Первичную консультацию предпочтительно получить у терапевта. Он определит круг необходимых обследований, которые позволят подтвердить или исключить такие причины, как сахарный диабет, эндокринные нарушения и др. Часто причины нарушения эрекции кроются не в тяжелых сопутствующих болезнях, а в неправильном образе жизни.

Не менее важна психологическая помощь в случаях, если имеются психогенные причины патологии. Тревожным признаком является внезапное начало, нерегулярность проявления симптомов. Часто в таких ситуациях врач-психотерапевт назначает дополнительное медикаментозное лечение (успокоительные средства, антидепрессанты).

Сегодня проблема расстройства половой функции возникает не только у пожилых, но и у молодых людей. Выбирая наиболее подходящий препарат важно понимать, что все ФДЭ-5 оказывают одинаковое действие, при этом они отличаются профилем безопасности и эффективностью.

Аваналав от аналогов выгодно отличается в первую очередь ранним развитием действия и его продолжительностью. Благодаря узкому кругу противопоказаний и небольшому числу вероятных побочных реакций, его могут принимать мужчины всех возрастов, независимо от причины заболевания. Эффективность во многом зависит от индивидуальных характеристик и сопутствующих лекарственных средств, поэтому может иметь некоторую вариативность.

В настоящее время есть достаточное количество данных, подтверждающих, что постоянный прием ингибиторов ФДЭ-5 имеет ряд преимуществ при расстройстве половой функции любой этиологии. Применение аванафила позволяет улучшить кровоснабжение кавернозных тел и достичь большей спонтанности, "естественности" половой жизни, благодаря чему улучшается качество жизни в целом.

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