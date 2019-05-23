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/Урологія

Підліток засунув собі в пеніс 29 кульок і ліг під ніж

1.2тЧитати матеріал російською

У північно-західному Китаї 13-річний підліток на ім'я Лі засунув в свій пеніс 29 магнітних кульок і три місяці страждав від болю перед операцією.

Його історію і фото опублікував британський таблоїд The Sun.

Відзначається, що хлопчик грався з магнітними кульками, поставивши їх в ряд, після чого спробував засунути їх собі в сечовий канал. Відчувши дискомфорт, він спробував витягнути їх, але ряд розірвався і частина кульок потрапила в сечовий міхур, утворивши щільний кластер.

Підліток засунув собі в пеніс 29 кульок і ліг під ніж

Дитина посоромилася розповісти про інцидент батькам, через що ще 12 тижнів, три місяці, ходила з диким болем, поки батьки не помітили, що син кульгає і не з'ясували все.

Підліток засунув собі в пеніс 29 кульок і ліг під ніж

Хлопчика доставили в лікарню, де уролог зробив рентген і вирішив оперувати, - на даний момент всі кульки вже витягли, і дитина видужує вдома, її життю нічого не загрожує.

Підліток засунув собі в пеніс 29 кульок і ліг під ніж

"Діти в період статевого дозрівання цікавляться своїм тілом. Їм потрібно правильне керівництво і освіта від батьків", - говорить уролог.

Підліток засунув собі в пеніс 29 кульок і ліг під ніж
Підліток засунув собі в пеніс 29 кульок і ліг під ніж

Нагадаємо, раніше жінка зважилася на просту процедуру з підтяжки повік, не підозрюючи, якими катастрофічними наслідками для неї це обернеться.

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