Нова техніка видалення каменів у нирках

Нова техніка для видалення ниркових каменів використовує лазер, введений в нирку через уретру. Лазер руйнує м'які зовнішні шари каменю, перш ніж подіяти на жорсткий центр. Існуючі методи вимагають двох або трьох сеансів з інтервалом в декілька тижнів, перш ніж великі камені повністю зникнуть.

Експерти вважають, що метод, який може перетворити камінь діаметром 5 см в пил за одну процедуру, може врятувати тисячі пацієнтів від повторних відвідувань лікарні. Про це повідомляє Daily Mail.

Технологія була успішно використана для лікування близько 80 пацієнтів в Університетській клініці Саутгемптона (Великобританія).

Ниркові камені виникають, коли з відходів утворюються кристали, які накопичуються в нирках і утворюють камені побільше. Це може статися через зневоднення, як побічний ефект деяких ліків або через захворювання, такі як запальні захворювання кишечника або проблеми з щитовидною залозою. Дрібні камені в нирках зазвичай виходять з тіла непоміченими, але більші можуть викликати сильний біль, коли вони проходять по сечоводу, який з'єднує нирки з сечовим міхуром.

Нова техніка використовує лазерний промінь для руйнування ниркових каменів dailymail.co.uk

Саме те, як використовується лазер, робить лікування таким ефективним. По-перше, швидкі імпульси низької енергії видаляють більш м'які зовнішні шари каменю. Тоді потужні імпульси руйнують більш тверде ядро. Ці дрібні частинки вже можуть бути видалені з нирок.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Urolithiasis, цей метод позбавив 93% пацієнтів від каменів за один сеанс лікування. Під час процедури, яка може зайняти до години, пацієнти спочатку піддаються загальному наркозу. Як і при стандартній лазерної терапії, через уретру вводиться дуже тонка, довга телескопічна камера. Потім вона переміщається в сечовий міхур і в нирку через сечовід, щоб хірург міг бачити камені. Після цього гнучке лазерне волокно вводиться таким же чином в нирку, де і проходить процес руйнування. В кінці процедури в сечоводі залишається стент (крихітна дротова трубка), щоб розширити його діаметр і допомогти виведенню уламків з організму. Стент видаляється через кілька тижнів, а пацієнти зазвичай можуть бути виписані в той же день.

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