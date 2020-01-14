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/ Урологія

Не сидіння на холодному: лікар розповів про незвичайні причини циститу

1.9т
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Біль в попереку, різі та ускладненість при сечовипусканні – все це ознаки циститу, самої "популярної" хвороби холодної пори року.

Як свідчить статистика, від нього страждають приблизно 35% жінок і близько 15% чоловіків. При чому, причина його появи далеко не в "сидінні на холодному" і випадковому "оголенні спини" на холоді.

"Цистит – це запалення сечового міхура, яке виникає в результаті попадання в нього джерел інфекції (бактерій або вірусів). Цей стан може розвиватися як сам по собі, так і стати ускладненням інші захворювань", - пояснив MedOboz уролог Олександр Костирко.

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І це, як зазначає лікар, якщо мова йде про інфекційне циститі. Але буває і неінфекційні його форми, до яких може привести тривалий прийом будь-яких медикаментів, наприклад, знеболюючих препаратів, зловживання алкоголем і навіть любов до гострої їжі.

"Всі ці фактори провокують подразнення стінок сечового міхура, від чого і розвивається запалення. Пізніше, коли проникає інфекція, захворювання загострюється", - зазначив лікар.

"Якщо ж повернутися до інфекційної форми хвороби, - продовжив уролог, то потрапляння в сечовик джерел зараження може відбуватися з абсолютно віддалених від сечостатевої системи органів. Так, наприклад, інфекція може "опуститися" з крово- або лімфотоком, якщо у вас є отит, карієс, бронхіт та інші захворювання, особливо якщо ви не вчасно звернули на них увагу і не зайнялися лікуванням".

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Тому експерт наполягає, що при появі ознак циститу важливо звернутися до уролога, здати призначені аналізи і тільки за їх результатами починати лікування, а не бігти в найближчу аптеку за ліками "які допомогли при циститі сусідці або подружці". Інакше хвороба може прийняти більш важку форму, яку лікувати довше, складніше і дорожче, або зовсім перерости в хронічне захворювання і не давати вам спокою протягом усього життя.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як позбутися від болю при циститі.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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