Лікар розповів, як зберегти нирки здоровими

Проблеми з нирками можуть торкнутися не тільки літніх або тих, хто веде нездоровий спосіб життя, а й молодих людей і навіть підлітків.

Медики кажуть, що це може бути пов'язано з екологією, а також деякими "благами" сучасності (доступні в будь-який час солодкі і газовані напої, приваблива і "затягуюча" вулична їжа, сидячий спосіб життя і т.д.).

У будь-якому випадку, проблем зі здоров'ям краще не допускати. А як це зробити, підказав MedOboz уролог Олександр Костирко.

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Пийте більше чистої води

Ниркам потрібна чиста вода (без добавок і газу) – вона буде допомагати "фільтру" швидше і легше очищатися від токсинів і продуктів розпаду в організмі.

І не забувайте, що пити воду потрібно правильно: близько 8-9 склянок на день, не дуже холодну, щоб не провокувати перевантаження організму, і основну частину добової норми випивати до 17 годин, інакше може виникнути набряклість.

Уникайте тісних і відкритих нарядів

Це стосується і жінок, і чоловіків. Справа в тому, що занадто тісний одяг погано впливає на кровообіг, від чого органи, в тому числі і нирки, недоотримують живлення, і через це можуть початися порушення. Наряди ж, що не прикривають поперек в холодну пору року можуть стати причиною переохолодження, а це дасть старт запальним процесам.

Вживайте менше солі і відмовтеся від копченостей

Нирки – це основний фільтр організму і зайве навантаження поступово виводить його з ладу. До продуктів, які можуть призвести до перевантаження і подальших неполадок, відносяться сіль і соління, копченості, а також все жирне і смажене.

А ось що нирки дійсно "люблять", так це морква, яблука, гарбуз і зелень. Тому їжте їх якомога частіше.

Контролюйте білок

Надлишок білкових продуктів в раціоні змушує нирки працювати на знос. Риба, м'ясо і субпродукти містять багато пуринів, продукти розпаду яких накопичуються в крові, а потім осідають у нирках у вигляді кристалів, "забиваючи" їх.

Тому не забувайте, що такі продукти повинні займати всього лише чверть вашого щоденного раціону. Все інше – каші, овочі та фрукти.

Тренуйтеся щодня

Щоб поліпшити кровообіг в області попереку і безпосередньо нирок, щодня виконуйте комплекси фізичних вправ, які включають вправи з поворотами корпуса. Наприклад, дитсадковий "Млин" або банальні повороти вліво-вправо – все це виконується елементарно, але користь приносить колосальну.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, за якими ознаками можна здогадатися про порушення в нирках.

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