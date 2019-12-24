Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Урологія

Лікар розповів, як зберегти нирки здоровими

663
Читати матеріал російською

Проблеми з нирками можуть торкнутися не тільки літніх або тих, хто веде нездоровий спосіб життя, а й молодих людей і навіть підлітків.

Медики кажуть, що це може бути пов'язано з екологією, а також деякими "благами" сучасності (доступні в будь-який час солодкі і газовані напої, приваблива і "затягуюча" вулична їжа, сидячий спосіб життя і т.д.).

У будь-якому випадку, проблем зі здоров'ям краще не допускати. А як це зробити, підказав MedOboz уролог Олександр Костирко.

Новини
Сонливість і мігрень: лікар назвав незвичайні ознаки порушень у нирках
Проста профілактика допоможе уникнути серйозних проблем

Проста профілактика допоможе уникнути серйозних проблем

Колобок

Пийте більше чистої води

Ниркам потрібна чиста вода (без добавок і газу) – вона буде допомагати "фільтру" швидше і легше очищатися від токсинів і продуктів розпаду в організмі.

І не забувайте, що пити воду потрібно правильно: близько 8-9 склянок на день, не дуже холодну, щоб не провокувати перевантаження організму, і основну частину добової норми випивати до 17 годин, інакше може виникнути набряклість.

Уникайте тісних і відкритих нарядів

Це стосується і жінок, і чоловіків. Справа в тому, що занадто тісний одяг погано впливає на кровообіг, від чого органи, в тому числі і нирки, недоотримують живлення, і через це можуть початися порушення. Наряди ж, що не прикривають поперек в холодну пору року можуть стати причиною переохолодження, а це дасть старт запальним процесам.

Вживайте менше солі і відмовтеся від копченостей

Нирки – це основний фільтр організму і зайве навантаження поступово виводить його з ладу. До продуктів, які можуть призвести до перевантаження і подальших неполадок, відносяться сіль і соління, копченості, а також все жирне і смажене.

А ось що нирки дійсно "люблять", так це морква, яблука, гарбуз і зелень. Тому їжте їх якомога частіше.

Новини
Руйнує нирки: названа несподівана небезпека популярного вітаміну

Контролюйте білок

Надлишок білкових продуктів в раціоні змушує нирки працювати на знос. Риба, м'ясо і субпродукти містять багато пуринів, продукти розпаду яких накопичуються в крові, а потім осідають у нирках у вигляді кристалів, "забиваючи" їх.

Тому не забувайте, що такі продукти повинні займати всього лише чверть вашого щоденного раціону. Все інше – каші, овочі та фрукти.

Тренуйтеся щодня

Щоб поліпшити кровообіг в області попереку і безпосередньо нирок, щодня виконуйте комплекси фізичних вправ, які включають вправи з поворотами корпуса. Наприклад, дитсадковий "Млин" або банальні повороти вліво-вправо – все це виконується елементарно, але користь приносить колосальну.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, за якими ознаками можна здогадатися про порушення в нирках.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини