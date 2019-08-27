Інфекції сечовивідних шляхів: причини, симптоми, профілактика

Біль або дискомфорт в області статевих органів можуть вказувати на інфекцію сечовивідних шляхів (ІСШ). Рекомендується звернутися за професійною медичною допомогою при наявності таких симптомів, серед яких:

біль або печіння при сечовипусканні;

часте бажання помочитися;

біль в нижній частині живота або спини;

каламутна або обезбарвлений сеча, яка може містити кров;

сеча з сильним запахом.

ІМП специфічно впливають на нижні сечові шляхи, в які входять сечовивідний канал і сечовий міхур. Без лікування ІСШ може поширитися на нирки, викликаючи більш серйозні симптоми і потенційні ускладнення. У важких випадках ІСШ може також викликати підвищення температури, озноб, нудоту і блювоту.

Тривалість

Тривалість ІСШ залежить від двох чинників: тяжкості інфекції і вибору лікування. Загалом, симптоми неускладненій ІСШ – не поширився на нирки – проходять через 1-2 дні після початку лікування антибіотиками. Однак лікування складної ІСШ може зайняти від декількох днів до декількох тижнів.

Причини і фактори ризику

ІСШ найбільш поширені серед чоловіків старшого віку, хлопчиків і жінок різного віку. ІСШ виникають, коли бактерії, такі як Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae або Staphylococcus saprophyticus, потрапляють в сечовивідні шляхи.

Сечовивідна система Ілюстрація

Фактори ризику для ІСШ можуть включати в себе:

секс;

використання певних методів контрацепції;

витирання ззаду наперед після випорожнення;

камені в нирках або сечовому міхурі;

сечовипускання без спорожнення сечового міхура;

сечовий катетер.

У жінок ІСШ розвиваються частіше, ніж у чоловіків, тому що уретра у жінок значно коротше, що дозволяє бактеріям біля піхви легше проникати в сечовий міхур.

Вагітні жінки можуть мати підвищений ризик розвитку ІСШ. Без лікування інфекції можуть завдати шкоди плоду і можуть привести до ускладнень під час і після пологів.

Діагностика

Лікарі використовують різні методи діагностики ІСШ. Постановка діагнозу вимагає зразка сечі, який в лабораторії перевіряють на наявність шкідливих бактерій.

Лікування

Лікування ІСШ зазвичай включає в себе антибіотики, які усувають бактеріальні інфекції. Клас і дозування лікування антибіотиками залежать від типу інфекції і історії хвороби людини. Хоча симптоми зазвичай зникають незабаром після того, як людина починає приймати антибіотики, вони повинні пройти весь курс лікування, призначений лікарем.

Новини Нова техніка видалення каменів у нирках

Профілактика

Заходи, які люди можуть зробити для запобігання ІСШ, включають в себе:

вживати достатню кількість води;

мочитися, коли виникає необхідність;

витирання спереду назад після випорожнення;

сечовипускання до і після сексу

уникати використання вагінальних спреїв і ароматизованих жіночих гігієнічних засобів;

регулярна гігієна.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!