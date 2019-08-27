Інфекції сечовивідних шляхів: причини, симптоми, профілактика

Біль або дискомфорт в області статевих органів можуть вказувати на інфекцію сечовивідних шляхів (ІСШ). Рекомендується звернутися за професійною медичною допомогою при наявності таких симптомів, серед яких:
біль або печіння при сечовипусканні;
часте бажання помочитися;
біль в нижній частині живота або спини;
каламутна або обезбарвлений сеча, яка може містити кров;
сеча з сильним запахом.
ІМП специфічно впливають на нижні сечові шляхи, в які входять сечовивідний канал і сечовий міхур. Без лікування ІСШ може поширитися на нирки, викликаючи більш серйозні симптоми і потенційні ускладнення. У важких випадках ІСШ може також викликати підвищення температури, озноб, нудоту і блювоту.
Тривалість
Тривалість ІСШ залежить від двох чинників: тяжкості інфекції і вибору лікування. Загалом, симптоми неускладненій ІСШ – не поширився на нирки – проходять через 1-2 дні після початку лікування антибіотиками. Однак лікування складної ІСШ може зайняти від декількох днів до декількох тижнів.
Причини і фактори ризику
ІСШ найбільш поширені серед чоловіків старшого віку, хлопчиків і жінок різного віку. ІСШ виникають, коли бактерії, такі як Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae або Staphylococcus saprophyticus, потрапляють в сечовивідні шляхи.
Сечовивідна система
Ілюстрація
Фактори ризику для ІСШ можуть включати в себе:
секс;
використання певних методів контрацепції;
витирання ззаду наперед після випорожнення;
камені в нирках або сечовому міхурі;
сечовипускання без спорожнення сечового міхура;
сечовий катетер.
У жінок ІСШ розвиваються частіше, ніж у чоловіків, тому що уретра у жінок значно коротше, що дозволяє бактеріям біля піхви легше проникати в сечовий міхур.
Вагітні жінки можуть мати підвищений ризик розвитку ІСШ. Без лікування інфекції можуть завдати шкоди плоду і можуть привести до ускладнень під час і після пологів.
Діагностика
Лікарі використовують різні методи діагностики ІСШ. Постановка діагнозу вимагає зразка сечі, який в лабораторії перевіряють на наявність шкідливих бактерій.
Лікування
Лікування ІСШ зазвичай включає в себе антибіотики, які усувають бактеріальні інфекції. Клас і дозування лікування антибіотиками залежать від типу інфекції і історії хвороби людини. Хоча симптоми зазвичай зникають незабаром після того, як людина починає приймати антибіотики, вони повинні пройти весь курс лікування, призначений лікарем.
Профілактика
Заходи, які люди можуть зробити для запобігання ІСШ, включають в себе:
вживати достатню кількість води;
мочитися, коли виникає необхідність;
витирання спереду назад після випорожнення;
сечовипускання до і після сексу
уникати використання вагінальних спреїв і ароматизованих жіночих гігієнічних засобів;
регулярна гігієна.
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