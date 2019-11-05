"Дружок" не встане: лікар розповів, які звички можуть призвести до імпотенції

Для будь-якого чоловіка сила його потенції може і не основний показник його мужності і можливостей, але вже точно не останній. І якщо "щось пішло не так", страждає в першу чергу самооцінка і психічний стан.

Уролог Олександр Костирко каже, що негативно вплинути на потенцію можуть не тільки різні захворювання, але абсолютно нешкідливі на перший погляд звички, наприклад, їздити з увімкненим обігрівом сидінь або швидкоруч чистити зуби.

MedOboz з'ясував, які звички можуть стати причиною "казусу" в ліжку і привести до імпотенції.

Проблеми з потенцією Рinterest

Келишок пива ввечері

Нічого ж страшного, так? Просто келишок, щоб зняти стрес після робочого дня, розслабитися і налаштуватися на сон.

Але і в малих дозах алкоголь підступний, особливо завсідник чоловічій компанії – пиво.

Цей напій негативно впливає на потенцію не тільки через вміст шкідливого етилового спирту. У ньому ще й міститься фітоестроген ("аналог" жіночого статевого гормону), який потрапляючи в чоловічий організм, витісняє тестостерон – головний чоловічий гормон.

Швидкоруч чистити зуби

Вранці завжди не вистачає часу, і багато хто економить його за рахунок якісної чистки зубів.

Але справа в тому, що через погану гігієну рота накопичуються бактерії, які потім поширюються по всьому організму, провокуючи запалення і пошкодження кровоносних судин, зокрема, в пенісі. Згодом це може призвести до труднощів з ерекцією.

Часто приймати ліки

Щоденні стреси і перевантаження часто стають причиною зайвої дратівливості, головного болю та інших неприємних станів, від яких більшість звикла рятуватися ліками. Тому у більшості при собі є міні-аптечка, в якій завжди є препарати, що швидко приводять в норму.

Однак численні дослідження показують, що більшість з таких препаратів при регулярному застосуванні можуть привести до імпотенції. У числі найпідступніших якраз найпопулярніші – заспокійливі і знеболюючі.

Пити каву протягом дня

Для багатьох кава стала напоєм, що диктує ритм дня – випив чашечку в перерві, і з новими силами кинувся далі завойовувати вершини.

Але і тут лікарі не радять зловживати – кава сприяє зниженню рівня тестостерону, який швидко заміщується жіночими статевими гормонами.

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Їздити з включеним підігрівом сидінь

Підігрів сидінь – чудовий варіант для тих, хто не може чекати поки прогріється салон авто. Однак постійно користуватися цією функцією медики не радять.

Справа в тому, що сидіння на "грілці" призводить до підвищення температури статевих органів до небажаних температур (норма – 34-35 градусів), від чого страждає якість сперми (впливає на можливість зачати дитину) і починаються різні запальні процеси, які зокрема, позначаються і на силі потенції.

Носити вузькі джинси

Мода зараз така, що не тільки жінки можуть собі дозволити носити обтягуючий одяг. Популярністю користуються також чоловічі моделі брюк "скіни", щощільно прилягають до сідниць і стегон.

Для чоловіків такий одяг небезпечна тим, що провокує порушення кровообігу в органах малого тазу, стаючи причиною простатиту, імпотенції та безпліддя.

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