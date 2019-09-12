Дисертація на щурах або як гроші вирішують все!

"Я у Гіркому куті – так зветься півострів, на якому розташоване с. Хорли. А 13 вересня 2019 року у веселому місті Суми відбудеться знаменна подія – Яцина О.І., заступник директора з лікувально-координаційної роботи Національного інституту раку (МОЗ України), точно стане доктором наук із спеціальності патологічна фізіологія. І усі будуть вітати наукового керівника роботи Руслана Васт'янова, співголову спецради Александр Атаман, опонентів… І я б привітав, якщо б не читав автореферат, а згодом і повний текст роботи та інші документи, який прийшов мені поштою на відгук. Ну, мав би звикнути, сказали мені досвідчені (адаптовані) колеги – зварганили чергову дисертацію, треба ж якось жити…", – з цього гіркого вступу починає ділитися своїм враженням від роботи Віктор Досенко, завідуючий кафедрою загальної та молекулярної патофізіології в Інституті фізіології ім. А.А. Богомольця.

Олександр Яцина Facebook

Доктор Яцина працює в Києві хірургом, урологом, онкологом (майстер на всі руки!), але своє експериментальне дослідження провів на щурах (для звання доктора наук!) на базі Одеського національного медичного університету (саме тому, що був реорганізований Кабміном і перестав існувати завдяки прекрасній Уляна Супрун, але наш суд…). Як стверджують свідки, дисертант кожні вихідні був в Одесі, а свою відпустку, взагалі, проводив у віварії. Дослідник проперував 470 статевозрілих щуриць і лікував їх від нетримання сечі. Наука повинна знати своїх героїв!

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Нетримання сечі у жінок, однозначно, велика проблема і займається нею весь світ. Як розповідає професор Досенко, одесити (із киянином по вихідним) також вирішили внеси свою лепту в світовий доробок. Є інформація, що раніше наукова група цим ніколи не займалися і досвіду їй у цій сфері, відверто кажучи, бракує. Але головне – талант та безмежні матеріальні можливості!

"З автореферату стає ясно, який план було розроблено: робимо у щурів нетримання сечі, міряємо усе, що можна поміряти, і лікуємо їх, звісно ж, ефективно, бо "результат зарахується, якщо він позитивний (насправді, ні). Сказали – зробили! Аж дві експериментальні моделі вигадали: гіперактивного сечового міхура та стресового нетримання сечі. На перший варіант отримали патент: Спосіб моделювання гіперактивного сечового міхура, який відтворюють введенням… резерпіну 0,45 мг/кг маси тварини та лікарського засобу Хомвіотензин ! Хомвіотензин складається з резерпіну D3 – 32 мг, раувольфії D3 – 32 мг, омели білої D2 – 32 мг та глоду D2 – 64 мг і, як не важко здогадатися, є гомеопатичним препаратом!", – переказує професор суть експерименту. Далі для підтвердження своїх , м'яко кажучи, сумнівів він звертається до експерта Семена Єсилевського за допомогою і ось що вони дізнаються! Модель, яку обрали дослідники, є аналогом "винахіду" Державіна В.Μ. та ін. 1977 року, вони просто трішечки змінили дозу препарату і все. Ця модель ніде у світі не використовується, проте є десяток інших, апробованих і валідованих.

На своїй сторінці у Facebook Семен Єсилевський дає коментар щодо препарату, який Яцина використовував у дослідах: " Хомвіотензин – це "фейкова" гомеопатія. У ньому є резерпін у відчутних кількостях, а зверху набодяжені якісь травички для краси і солідності.., щоб простіше і дешевше ліцензувати і рекламувати, та й купують так краще, в силу містичних переконань темного населення. Використовувати такий мутний коктейль для дослідів на тваринах – ідіотизм, бо не можна оцінити дію трав і з концентрацією морока. Чому б відразу не взяти резерпін і не страждати хернею? А тому, що модель з резерпіном відома вже більше 40 років і на неї ніяк не натягнути наукову новизну (означає щось нове, що не використовувалось раніше). Зашибись, я б до такого "ходу конем" не додумався".

Друга модель теж офігенна (автори ні в чому собі не відмовляли) – стресового нетрімання сечі. В описанні експерименту сказано, що тваринам були накладені лігатури на сідничний нерв, але хто ж зі спеціалістів знав, що він НІЯКОГО відношення до іннервації сечового міхура не має. Нормальні вчені пошкоджують зовсім інші нерви у щурів, щоб отримати патологію, але сідничний нерв великий, а ті (потрібні) – маленькі! Отже, вирішили перев'язувати те, що знайшли.

Автор рецензії з сумом зауважує: "Вже все вирішено і офіційний захист відбудеться і всі проголосують за присвоєння, такого омріяного Яциною, звання, а потім дружня спільнота патофізіологів разом з експертною радою МОН України та НАЗЯВО (Mychailo Wynnyckyj, я не помиляюся?) підтримає нового доктора наук. А я разом із співробітниками свого відділу та іншими співробітниками Інституту фізіології ім. А.А. Богомольця будемо виглядати як скандалісти, неадеквати, пихаті вчені, які невідомо чого хочуть від чергового генія, що просто хоче папірець". Надсилати офіційний відгук Досенко відмовився, бо не бачить в цьому жодного сенсу.

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