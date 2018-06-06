Дієта для очищення нирок

Нирки - це головний фільтр нашого організму. А фільтри, як відомо, мають властивість засмічуватися, тому їх періодично потрібно чистити. Так само справи йдуть і з нирками.

Найкраще проводити детокс за допомогою продуктів. MEDOBOZ з'ясував, які завсідники нашого столу максимально справляються з очисними функціями і ділиться з вами найкращими із засобів.

Детокс-напої

В першу чергу варто звернути увагу на напої. Такий детокс не викликає труднощів, і провести його можна в будь-який час і будь-якому місці.

Спробуйте допомогти своїм нирками за допомогою таких смачних засобів:

Журавлиновий сік;

Виноградний сік;

Апельсиновий і грейпфрутовий фреш;

Кавуновий смузі;

Яблучний фреш;

Узвар з родзинок;

Чай з імбиром і куркумою.

Ідеї для клінінг-меню

Якщо підійти до питання очищення нирок більш серйозно, то варто звернути увагу на такі продукти:

Петрушка;

Білокачанна капуста;

Гарбуз і гарбузове насіння;

Морська капуста;

Банани;

Селера;

Огірки;

Проросла пшениця;

Кресс-салат.

Навіщо потрібен детокс нирок?

Дієта, багата вищепереліченими продуктами і соками, допоможе уникнути утворення каменів в нирках і запобігти кальцієвим відкладенням. Завдяки цьому нирки будуть краще виконувати свою функцію, що позитивно відобразиться на стані всього організму.

Крім того, кожен з них багатий корисними речовинами, які живлять клітини і тканини, зокрема, нирок, сприяючи їх зміцненню і прискоренню регенерації.

У який час краще чистити нирки?

Існує думка, що нирки краще починати очищати з осені, коли організм за літній період наситився вітамінами і зміцнів.

Але насправді, якщо займатися чищенням організму без допомоги медикаментів, то можна не прив'язуватися до пори року. Головне, вибирати безпечні продукти, які не містять небезпечних речовин (наприклад, нітратів, якими кишать несезонні плоди).

Коли детокс нирок - необхідність?

Про те, що нирки кричать про допомогу, можна за такими симптомами:

Біль внизу живота, в попереку або крижах;

Неприємні відчуття при сечовипусканні;

Потемніння сечі;

Часта поява набряклості, "мішки" під очима;

Болі в суглобах;

Головні болі;

Посилення потовиділення;

Біль в очах, порушення зору;

Лущення і тьмяність шкіри;

Втрата блиску волосся.

Все це може говорити про те, що в нирках зібралася слиз, шлаки, кальцій і пісок, тому вони не в змозі сповна виконувати функцію фільтрації, і велика частина шкідливих речовин постійно циркулює по організму.

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