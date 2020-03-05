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Уповільнює "розмноження": в Україні назвали ліки проти коронавірусу

5.8т
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Препарат протефлазід здатен блокувати важливий фермент коронавірусу, сповільнюючи його "розмноження".

Про це в Facebook розповів український вчений, колишній керівник українського Центру грипу Олександр Гриневич.

За його словами, вірусологи провели дослідження, які дали надію на можливість ефективного протистояння епідемії.

"Використавши комп'ютерну модель коронавірусу-2019 nCoV, створену китайськими фахівцями, мої колеги, використовуючи метод докінгу, показали, що діюча речовина протефлазід блокує важливий фермент коронавірусу, що може гальмувати розмноження вірусу", – повідомив він, додавши, що дослідження триває.

Як писав OBOZREVATEL, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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