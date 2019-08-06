Україну накрила потужна магнітна буря

Землю рано вранці 6 серпня накрила потужна магнітна буря першого рівня, про наближення якої стало відомо буквально за день.

Про це свідчать графіки на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. Пік бурі припав на 6 ранку, але її наслідки будуть відчутні до середини дня.

У метеочутливих людей можуть спостерігатись безсоння або сонливість, погіршення самопочуття без видимих на те причин, дратівливість, неуважність, головний біль, перепади тиску.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що магнітні бурі в серпні 2019 року будуть слабкими і нетривалими.

В цілому місяць буде спокійним в плані активності Сонця. Тільки протягом 3 днів збудження магнітосфери Землі будуть досить сильними, щоб назвати їх магнітною бурею. Проте, вона не буде потужною.

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