Україну накрила потужна магнітна буря: пік попереду

У перший день літа на Україну обрушилася потужна магнітна буря.

Вона триватиме кілька днів, повідомляє Національна погодна служба Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.

Перші коливання почалися після шостої ранку, а сила бурі досягла 2 балів. Вже до полудня коливання досягнуть 3 балів, а ввечері і всіх 5.

Пік бурі припаде на 2 червня. Протягом 2-4 червня метеозалежні люди будуть відчувати нездужання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доктор наук розповіла, як уберегтися від негативного впливу магнітних бур.