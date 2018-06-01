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Україну накрила потужна магнітна буря: пік попереду

1.8тЧитати новину російською

У перший день літа на Україну обрушилася потужна магнітна буря.

Вона триватиме кілька днів, повідомляє Національна погодна служба Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.

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Перші коливання почалися після шостої ранку, а сила бурі досягла 2 балів. Вже до полудня коливання досягнуть 3 балів, а ввечері і всіх 5.

Пік бурі припаде на 2 червня. Протягом 2-4 червня метеозалежні люди будуть відчувати нездужання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доктор наук розповіла, як уберегтися від негативного впливу магнітних бур.

Місце
Україна
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