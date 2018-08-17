Україну накрила магнітна буря: як її пережити

У п'ятницю, 17 серпня, на Землі буде бушувати магнітна буря середньої сили.

Такі ж геомагнітні прогнози і в кінці місяця. Дані представлені на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту РАН імені Лебедєва.

Як відомо, магнітні бурі можуть негативно відбитися на самопочутті метеозалежних людей і тих, хто страждає від серцево-судинних захворювань. Людям з підвищеним тиском радять пити більше води і обмежити вживання солі і солоних продуктів. Гіпотонікам - пити енергетичні трав'яні настойки.

Загальні поради містять рекомендації уникати інтенсивного фізичного навантаження, гуляти на свіжому повітрі, уникати палючого сонця, відмовитися від алкоголю і важкої жирної їжі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний метеоудар очікується 20 - 21 серпня поточного року.