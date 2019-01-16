Україну накриє магнітна буря: як захиститися

У середу, 16 січня, Землю накриють сильні магнітні бурі.

У повідомленні Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, вчені вважають, що магнітні збудження близькі до першого рівня G1.

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"16 січня будуть фіксуватися магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1", – сказано в повідомленні.

Відзначимо, що згідно зі стандартною шкали Національнох атмосфернох адміністрації США, бурі класу G1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах.

Також бурі такого класу надають невеликий вплив на системи управління космічними апаратами. На Землі такі бурі проявляються у вигляді полярні сяйва. До того ж бурі можуть впливати на міграцію диких тварин.

Магнітні бурі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що магнітні бурі можуть вплинути на здоров'я і самопочуття людей, оскільки в цей період підвищується ризик інфарктів. Також у залежних людей можуть спостерігатися головні болі, підвищення або пониження тиску, дратівливість та сонливість.

Медики особливо чутливим людям в такі дні радять більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі. Крім того, людям, які страждають від серцево-судинних захворювань, варто заздалегідь запастися потрібними ліками.

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