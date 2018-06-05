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Україну чекає ще один метеоудар: названі дати

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У кінці червня поточного року Україну очікує ще одна магнітна буря і зміни магнітного поля.

Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. Так, метеозалежним людям слід бути готовими до того, що самопочуття може погіршитися вже 27 червня.

У цей день магнітосфера буде обуреною. Пік метеоудара доведеться на 28 червня. У цей день лабораторія обіцяє магнітну бурю слабкої інтенсивності. 29 червня вона ще буде відчуватися, але вже не так сильно.

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За довгостроковими прогнозами вчених, після цього геомагнітна обстановка стабілізується і магнітосфера Землі буде спокійною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 по 5 червня в Україні фіксувалося підвищення магнітного поля. Пік припав на 2 червня.

Місце
Україна
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