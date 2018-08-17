Українців "косить" небезпечна інфекція: озвучені невтішні дані

З початку 2018 року в Україні на ботулізм захворіли вже 80 осіб, із них семеро померли.

Такі дані озвучили в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Фахівці закликали українців не споживати в'ялену, солону і консервовану рибу, консерви або вироби з м'яса, якщо продукти перед вживанням не оброблялися термічно.

Ботулізм - це важке харчове отруєння, викликане споживанням продуктів, що містять ботулотоксини.

Збудник хвороби розмножується в анаеробному стані (без доступу кисню) через неправильні умови зберігання або транспортування продуктів харчування.

За словами медиків, основними клінічними ознаками ботулізму є різні неврологічні розлади - порушення зору (двоїння або туман в очах), невиразність мови, утруднене ковтання, відчуття сухості в роті, м'язова слабкість.

У дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м'язової слабкості.

Інкубаційний період може тривати від 2-3 годин до 10 днів.

Фахівці закликають при будь-яких із цих симптомів не затягувати, не займатися самолікуванням і терміново звернутися до найближчого медичного закладу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні поточного року була зафіксована нова смерть від ботулізму.