Українців атакують небезпечні комахи: які хвороби загрожують і як захиститися

В Україні вже активізувалися кліщі. Лікарі заявляють про перших постраждалих. До речі, того року в країні зареєстрували 2403 випадки хвороби Лайма від укусу кліща і один випадок вірусного енцефаліту. Всього щороку до медиків зі скаргами на укуси звертається до 20 тисяч осіб. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

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З'явилися перші жертви кліщів.

Пік укусів кліщів припаде на кінець квітня.

Лікарі радять спостерігати за місцем укусу щонайменше місяць, і в разі почервоніння шкіри звернутися в лікарню.

Кліщів буде багато

У деяких регіонах України вже з'явилися кліщі. Так, у Маріуполі зафіксовано перший випадок укусу цієї небезпечної комахи. Там постраждала 6-річна дитина. Хлопчик грався у дворі, коли його вкусив кліщ.

Дитячий лікар-інфекціоніст Віталій Євтушенко попереджає, що цієї весни немає нічних заморозків, тому кліщів може бути багато, і з'являться вони раніше, ніж зазвичай. Пік може припасти на кінець квітня.

Кліщ

"Ми ще не стикалися з укусами, але чули, що вже вони з'явилися. Тому слід звертати увагу на це, особливо якщо ви прогулялися в лісі, були на пікніку, в парку", — пояснив OBOZREVATEL Євтушенко.

Також лікар каже, що найнебезпечніше, що може принести укус кліща — це хвороба Лайма.

"В Україні найчастіше зустрічається саме хвороба Лайма. Хоча я б не сказав, що подібних випадків багато. У будь-якому разі прогноз сприятливий, якщо, звісно, не запустити хворобу", — каже Євтушенко.

Спостерігайте за місцем укусу

Згоден з Євтушенком і інфекціоніст Дмитро Дудар, який вже стикався з першими випадками укусів. За його словами, найнебезпечніший кліщ в Україні — той, що заражає людей хворобою Лайма.

"Інкубаційний період після укусу може тривати від десяти днів до двох тижнів. Потім з'являється почервоніння на шкірі навколо місця укусу. Це почервоніння може за деякий час пройти, але через кілька місяців можливе ураження внутрішніх органів, опорно-рухового апарату, нервової і серцево-судинної системи. Тому протягом місяця треба спостерігати за місцем укусу і відразу звертатися до лікаря", — попереджає у бесіді з OBOZREVATEL Дудар.

Також за статистикою приблизно 20% кліщів в Україні переносять саме хворобу Лайма, рідко зустрічається енцефаліт. І якщо вчасно звернутися до лікаря, то після курсу антибіотиків людині ніщо не загрожує.

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Витягнути кліща допоможе лікар

Сезон кліщів в Україні зазвичай починається навесні і триває до початку осені.

Лікарі радять після будь-якої прогулянки в лісі, парку, на дачі, обов'язково оглядати себе і дітей. Треба уважно вивчити шкіру в районі кромки білизни і шкарпеток. Також перевірити місця під волоссям, вушні раковини і краї одягу.

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Якщо ви виявили кліща, то треба акуратно його видалити. Для цього найкраще використовувати пінцет із пласкими кінцями. Витягати кліща потрібно круговими рухами, щоб не відірвати і не залишити частину його під шкірою. Можна звернутися до чергового хірурга, щоб він допоміг видалити комаху.

Лабораторія taraklop.ru

Після цього кліща краще покласти в баночку, кинути туди трохи трави і закрити кришкою. Взяти направлення у лікаря і віднести кліща в лабораторію, де його перевірять на наявність інфекції.

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Протягом місяця спостерігайте за місцем укусу, вимірюйте температуру. Якщо шкіра почервоніє або підніметься температура, відразу звертайтеся до лікаря.

Також для прогулянок на природі радять обирати світлий одяг, на ньому добре помітний кліщ. Руки повинні прикривати рукава одягу, а штани краще заправити у шкарпетки. Дорослі можуть використовувати спеціальні засоби від кліщів, а от дітям вони не рекомендуються, бо у разі потрапляння на слизові вони можуть бути токсичними.

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