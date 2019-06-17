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Українців атакують кліщі: як не заразитися небезпечною інфекцією

3.7тЧитати матеріал російською

Українці в літній сезон все частіше страждають від укусів кліщів, що переносять небезпечну інфекцію – бореліоз (хвороба Лайма).

Головний імунолог Києва Олег Назар в ефірі ObozTV розповів, як захиститися від укусів паразитів, і що робити тим, кого вже вкусив кліщ.

"Кліщі люблять чагарники і листяні дерева. У хвойному парку з кліщами спокійніше. Кліщ перебуває в траві і чагарниках. Кусають дітей або дорослих як правило в нижню частину тулуба. Потрібен одяг з довгим рукавом, довгі штани, ще й заправлені в шкарпетки. Бажаний світлий колір – на ньому видно кліща", – розповів лікар.

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Назар рекомендував використовувати репеленти від комах: "Вони досить безпечні, ми можемо їх нанести перед виходом на прогулянку в парк". Після прогулянки треба оглянути на наявність кліщів волосяну частину голови, пахви, одяг, кінцівки.

При цьому лікар не радить використовувати репеленти, якщо на шкірі є подряпини або опіки – це може викликати роздратування і почервоніння.

Експерт також відкинув популярний народний метод витягування кліщів: "Маслом змащують, щоб він задихнувся – це нічого не дає. Краще звернутися у травмпункт до лікаря. Їх вчать діставати пінцетом".

За його словами, якщо людина вирішила дістати кліща самостійно, його необхідно витягувати обертовими рухами, а місце укусу потрібно обробити спиртовмісним розчином, щоб не дати інфекції поширитися.

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"Якщо кліща витягли, його треба скласти в баночку і віднести в санстанцію. Вони повинні перевірити його на наявність бореліозу. Якщо немає такої можливості – дивимося, чи буде кільцеподібна еритема. Типова ознака бореліозу – на другу-третю добу на місці укусу з'являється кільце, спочатку червоне, потім синіє. Якщо є – значить це дійсно бореліоз, хвороба Лайма", – розповів Назар.

"Якщо формується еритема, треба пройти курс антибіотикотерапії. Треба йти до інфекціоніста, вони прописують курс препаратів", – пояснив він.

Українців атакують кліщі: як не заразитися небезпечною інфекцією

narodna-pravda.ua

Як писав OBOZREVATEL, хвороба Лайма є найпоширенішою інфекцією, яку переносять кліщі (приблизно 20% кліщів в Україні), рідше зустрічається енцефаліт. Якщо вчасно звернутися до лікаря, то після курсу антибіотиків людині нічого не загрожує.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПоради лікарів
Особа
Олег Назар
Місце
Україна
Теги
укус кліщаздоров'я
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Какие клещи?????вы чё курите???на дворе конец июня))))))клещи только весной )))))))
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Сладкая Алиса
Сладкая Алиса
Оцените мою упругую попку ->> https://fuck.it/id01286571
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Почему в последние годы клещи сильно расплодились?
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