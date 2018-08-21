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"Думайте головою": український лікар розкрив секрети довголіття

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Щоби прожити довге життя, необхідно багато спати, рухатися і самостійно думати. Таку позицію висловив лікар-невролог Олексій Пелепейченко.

В ефірі ObozTV він перерахував основні фактори, що впливають на наше самопочуття. Найперше, за словами Пелепейченка, - не дивитися рекламу різних ліків.

"Людина повинна думати своєю головою і сама приймати рішення. Для цього потрібен базовий набір знань про медицину і про своє здоров'я", - розповів лікар.

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За його словами, найголовніше - це здоровий, кардіопротектівний спосіб життя. Наприклад, людина повинна в день робити мінімум десять тисяч кроків, зменшити споживання алкоголю, і прибрати зі свого раціону так звану "сміттєву" їжу: гамбургери, чіпси і т.д.

"Зрілим людям: зменшити кількість білка, збільшити кількість овочів, контролювати рівень холестерину і цукру в крові. Раз на рік перевірятися у лікаря", - додав Пелепейченко.

Говорячи про "універсальні" способи підтримувати своє здоров'я, він пояснив: те ж загартовування - це не панацея. За його словами, здоровому способу життя сприяють дуже багато чинників. Це і харчування, і сон, і психологічний рівень комфорту - слідкувати треба за всіма цими факторами.

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"А вітаміни призначаються лікарем для хворого. Для здорової людини профілактичне вживання вітамінів, особливо в літню пору не має ніякого сенсу", - резюмував Пелепейченко.

Як раніше писав OBOZREVATEL, нове наукове відкриття може прискорити створення вакцини від раку.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
здоров'яоздоровленняПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Олексій Пелепейченко
Місце
Україна
Об'єкти
здоров'ямедициналікаріУкраїнаПоради лікаря
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Мироненко Таня
Мироненко Таня
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