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Українські лікарі хочуть рятувати хворих на COVID-19 пакетом на голові

1.4т
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В Україні знайшли альтернативу апаратам ШВЛ для хворих із важкою формою коронавірусу. Йдеться про технологію Bubble-CPAP (пацієнт дихає в пакеті, а видих іде через шланг в окрему ємність).

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Про це на своїй сторінці у Facebook написала лікарка Єлизавета Шилова, зазначивши, що цей метод широко використовувався ще 20 років тому, оскільки тоді в країні був ще більш гострий дефіцит приладів ШВЛ, ніж зараз (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Методика Bubble-CРAP

Методика Bubble-CРAP

Скріншот відео

"Пакети врятували тоді не одне життя. А чом би й ні?! І понеслося. Найбільш геморойним моментом тоді був сам пакет. Вони часто рвалися. Складно було знайти прозорі і, пардон, не смердючі. Деякі одягаєш на голову і від запаху поліетилену погано ставало навіть здоровим. З'єднання пакету з кисневими трубками за допомогою лейкопластиру часто давали витік і так далі. На молодості й ентузіазмі ми тоді всі ці труднощі долали", – згадує медичка.

Зараз же, за словами Шилової, ситуація зовсім інша. Адже лікарі повинні мати можливість проводити маніпуляції з пакетами максимально швидко й ефективно для якомога більшої кількості пацієнтів.

Методика Bubble-CРAP

Методика Bubble-CРAP

Facebook Єлизавети Шилової

Лікарка наголосила, що їй вдалося знайти у Дніпрі виробника, який із другої спроби випустив якісні пакети. Їх тепер можна використовувати в тих лікарнях, де не вистачає ШВЛ.

"Вся ця історія нагадує мені десь фільми про апокаліптичне майбутнє, коли люди об'єднуються перед спільною зовнішньою загрозою і у них якимось дивом виходить вижити. Так, це не повна перемога над COVID-19. Але це наш маленький крок в її сторону", – підсумувала вона.

Методика Bubble-CРAP

Методика Bubble-CРAP

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, тим часом вчені у США почали випробування з лікування важких наслідків коронавірусу оксидом азоту. А їхні колеги в Китаї дійшли висновку, що підняти його рівень в організмі можна за допомогою "Віагри".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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