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Українська лікарка назвала абсолютно нові симптоми коронавірусу

5.7т
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Крім "класичних" симптомів коронавірусу COVID-19, у пацієнтів спостерігаються ще й атипові симптоми, такі як втрата чутливості лицьового і трійчастого нервів.

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Про це розповіла OBOZREVATEL лікарка відділення терапії і геріатрії лікарні "Милосердя" в Тоскані, волонтер організації Червоний Хрест – українка Ольга Безсонова, яка вже кілька років працює в Пізі.

Українська лікарка Ольга Безсонова

Українська лікарка Ольга Безсонова

За її словами, до "класичних" симптомів коронавірусу можна віднести сухий кашель, температуру вище 37.5, часто навіть вище 38, яка погано збивається парацетамолом, в більш важких випадках – задишка і дихальна недостатність.

"Є ще атипові симптоми, які можуть виникати як поодиноко, так і разом з "класичними". Серед них аносмия (втрата нюху – ред.), втрата смакової чутливості, сльозотеча, фронтальний синусит, іноді втрата чутливості лицьового, трійчастого нервів: відчуття оніміння, поколювання або болю в ділянці обличчя, шиї", – зазначила українка.

Вона озвучила останні дані, за якими коронавірус може протікати безсимптомно у майже 20% людей, які при цьому можуть бути заразними.

"Ще 20% мають легку або нетипову симптоматику і приблизно 4,5% мають критичний перебіг хвороби", – додала Бессонова.

При цьому жінки, згідно зі статистикою, хворіють рідше чоловіків і рідше мають тяжкий перебіг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 квітня коронавірус зменшив темп в Європі, де зареєстрували рекордно низьку кількість заражень і смертей, проте повернувся в Китай і прискорився в Україні.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
лікарі вірус
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