В Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу

У вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабміні (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вірус знайшли у чоловіка, який приїхав в Україну на машині з Румунії. Туди він прилетів з Італії, де зараз бушує епідемія Covid-19. Зараз чоловік госпіталізований. Контактних осіб трохи, вони все відомі епідеміологам, зараз вони перебувають у режимі самоізоляції", – заявив Ляшко.

Він уточнив, що чоловік, який заразився, подорожував разом із дружиною. При першій появі симптомів пацієнт звернувся до сімейного лікаря, а незабаром викликав "швидку допомогу". "Вчора у нас було 4 підозри на коронавірус. Сьогодні одна підтвердилася", – зазначив головний санітарний лікар.

Які симптоми коронавірусу

Жар і кашель, типові для пневмонії, є не єдиними симптомами нового коронавірусу (nCoV) із Китаю.

У багатьох пацієнтів спостерігалися діарея, нудота, головний біль, втома, а також проблеми з травною і нервовою системами.

Крім того, в окремих випадках можливе серцебиття і напруга в грудях. У деяких інфікованих спостерігалися тільки нетипові ознаки захворювання, при цьому підвищення температури відсутнє.

Що відомо про ліки і вакцини від коронавірусу

Відразу кілька великих дослідницьких центрів в США і Ізраїлі вже заявили про створення та випробуваннях вакцин проти коронавірусу COVID-19. Чи врятують вони людство, читайте в нашому ексклюзиві.

У ВООЗ заявили, що в світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.

У Тяньцзинському університеті (Китай) заявили про створення потенційної пероральної вакцини від коронавірусу.

Посол Китаю в РФ Чжан Ханьхуей заявив, що вакциною можуть стати ліки хлорохин фосфат, які застосовуються проти малярії.

В Японії пішли іншим шляхом, вирішивши протестувати проти коронавірусу препарати, якими лікують ВІЛ. Терміни випробувань і отримання перших результатів поки не озвучили.

Тим часом лікарі в Таїланді заявили, що їм вдалося побороти важкі випадки захворювання коронавірусом, об'єднавши препарати проти грипу і ВІЛ. Кілька пацієнтів почали йти на поправку.

Гонгонгські лікарі модифікували вакцину проти грипу частиною поверхневого антигену коронавірусу. Перш ніж вона буде придатна для використання, знадобляться місяці тестування на тваринах і близько року клінічних випробувань на людях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що Всесвітня організація охорони здоров'я надала країні 30 наборів реагентів. Вони містять близько 3000 реакцій, чого вистачить, щоб перевірити більше 900 осіб.

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