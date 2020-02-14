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Україна готується зустрічати коронавірус з Китаю: у МОЗ розкрили деталі

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В регіонах України проходять навчання з протидії коронавірусу з китайської провінції Хубей.

Як країна готується до загрози, розповів в ефірі ObozTV виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України Ігор Кузін.

"У нас на рівні 10 регіонів країни були проведені симуляційні навчання – вправи, які симулюють такий випадок", – розповів Кузін.

"У нас також були поповнені запаси, які знадобляться для інфекційних лікарень. Зараз всі опорні лікарні, які будуть працювати з такими хворими, вже мають засоби індивідуального захисту", – додав він.

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Представник МОЗ також повідомив, що відомство відстежувало ситуацію з прибуттям у порт Одеси корабля з Китаю. Він зазначив, що підозра на коронавірус у членів екіпажу не підтвердилася.

"За кожним таким судном ведеться спостереження з того моменту, як воно виходить з першого порту. Цей корабель виходив з порту КНР 16 січня, потім заходив до Єгипту 1 лютого, також до Лівану 3 лютого, Туреччина була 8 лютого. Останній порт перед Україною була Румунія 10 лютого. Інформація по кожному пункту заходу судна передавалася в український санітарно-карантинний відділ і в санітарно-карантинні пункти Одеської обласної лабораторного центру", – розповів Кузін.

"Ми отримали інформацію, що 24 січня, через деякий час після виходу судна з території Китаю, було зафіксовано симптоми гострої респіраторної інфекції у двох членів екіпажу. Вони були за рекомендацією наземної служби ізольовані від інших осіб і також за ними було встановлено медичний нагляд. Щодня два рази на день вранці і ввечері у них були заміри температури та опитування, щоб переконатися, що їх симптоми не наростають", – зазначив представник МОЗ.

24tv.ua

24tv.ua

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Теми
Коронавірус Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я хвороба
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