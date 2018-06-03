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"Удар по голові": журналістка, яка пережила рак, відповіла Лінчевському

3.3тЧитати новину російською

Українська тележурналістка Ірина Заславець, яка пережила сім років тому рак, написала відповідь заступнику міністра охорони здоров'я Алаксандру Лінчевський, який вважає, що на лікування онкохворих марно виділяти кошти .

За її словами, після трансплантації кісткового мозку вона прожила вже 2 562 дні.

"Це сім років, яких могло не бути", - пояснила вона користувачам.

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При цьому журналістку дуже зачепили слова чиновника, який назвав хворих на рак безнадійними.

"Знаєте, цей шматок зі стенограми виступу Олександра Лінчевського - це як удар по голові чимось дуже важким, до запаморочення і втрати свідомості. Ніби хтось тобі каже, що не така ти і цінність для держави, що рак - це вирок, боротися марно. І читати це так неймовірно боляче - мені, людині, яка вже налаштувалася жити довге життя, проживати його кожен день на повну! А що ж тоді говорити тим, хто лежить під крапельницями Інституту раку...", - обурилася журналістка, яка активно підтримує онкохворих дітей.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, цією заявою Лінчевський розлютив користувачів мережі . Вони нагадали чиновнику, що буквально кожен знаходиться у зоні ризику. "Бумеранг запущений", - пишуть вони.

Читайте всі новини по темі "Боротьба з онкологією" на сайті "Обозреватель".

Тема
Боротьба з онкологією
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Об'єкт
Міністерство охорони здоров'я
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