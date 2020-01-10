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Учені знайшли спосіб продовжити життя на 10 років

1.2т
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Продовжити життя людини на 10 років можуть корисні звички, включаючи регулярні фізичні вправи і здорове харчування.

Про це йдеться в дослідженні Гарвардського університету і Амстердамського університету прикладних наук, повідомляє "РИА Новости". Вчені провели 20-річне спостереження за більш ніж 100 тисячами осіб у віці від 50 років.

Так, було визначено п'ять груп ризику: куріння, алкоголь, нездорове харчування, низька фізична активність і надмірна вага, після чого досліджуваних поділяли по кожній з груп.

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Вчені знайшли спосіб продовжити життя на 10 років

Вчені знайшли спосіб продовжити життя на 10 років

Ілюстрація

У результаті з'ясувалося, що ті, хто вів здоровий спосіб життя і не захворів за час дослідження непередбачуваними захворюваннями на зразок раку, в результаті прожили значно довше. У жінок, які піклуються про своє здоров'я, в середньому цей показник склав 84,4 роки проти 73,7 року у інших. У чоловіків ці показники склали 81,1 року проти 73,5 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біологи Гарвардського університету виявили ген, який відповідає за розвиток бічного аміотрофічного склерозу (БАС) – захворювання, від якого помер відомий вчений Стівен Хокінг.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна
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