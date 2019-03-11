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Учені знайшли нову смертельну небезпеку вейпінга

2.3тЧитати матеріал російською

У вейперів (курці електронних сигарет) істотного підвищується ризик розвитку інфаркту і депресії порівняно з некурящими людьми.

До такого висновку прийшли американські дослідники під керівництвом Мохіндера Віндхьяла зі Школи медицини Канзаського університету, повідомляє Eurekalert.

Так, їх дослідження показали, що у вейперів зростає ризик розвитку ішемічної хвороби серця, інфарктів і депресії у порівнянні з тими, хто не користується електронними сигаретами.

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Учені знайшли нову смертельну небезпеку вейпінга

Автори використовували дані опитувань Національного дослідження стану здоров'я (National Health Interview Survey) за 2014, 2016 і 2017 роки, у яких брали участь 96467 американців.

"У вейперів ризик розвитку ішемічної хвороби серця виявився на 25%, а ризик розвитку інфаркту – на 34% вищим, ніж у тих, хто не курив електронні сигарети. Крім того, ризик виникнення депресії або тривожності у них теж був на 55% вищим. Якщо ж не враховувати інших факторів, виявилося, що ризик розвитку інфаркту у вейперів був 56%", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в уряді Гонконгу оголосили про плани заборонити всі електронні сигарети, а також IQOS.

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